In der breiten Öffentlichkeit spielen Corona-Impfstoffe schon längst kaum noch eine nennenswerte Rolle. Die Gerichte befassen sich aber noch immer eingehend mit dem Thema, was auch BioNTech immer wieder zu spüren bekommt. Kürzlich berichtete die "Welt" von einer weiteren Klage rund um angebliche Impfschäden. Ein dazugehöriges Zivilverfahren soll heute vor dem Landgericht in Mainz beginnen.Anzeige:Eine Anwaltskanzlei aus Mainz vertritt eine Person, die über Impfschäden nach einer Corona-Impfung klagt. Im Rahmen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...