NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Bei dem Modehändler halte zwar die Umsatzdynamik an, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) aber habe enttäuscht. Anleger seien in letzter Zeit Hugo Boss gegenüber eher positiv eingestellt gewesen. Im Vergleich zum breiteren Luxussegment hätten sie den Konzern angesichts des eigenen Optimierungspotenzials und der Stärkung der Markendynamik für sicherer gehalten. Insofern könnte die Enttäuschung beim Gewinn nun die Aktien belasten./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 07:19 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

