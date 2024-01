Mainz (ots) -Das ZDFneo-Videospielmagazin "Game Two" meldet sich mit einer Sonderfolge zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit im Gaming aus der Winterpause zurück. Dabei kommen Menschen mit Behinderungen zu Wort, die technische Hürden überwinden und neue Wege finden, um sich einen ganz eigenen Zugang zum Gaming zu verschaffen. "Game Two Spezial: Gaming mit Behinderung. Wie inklusiv sind Videospiele?" ist ab sofort in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/comedy/game-two/gaming-mit-behinderung-wie-inklusiv-sind-videospiele-100.html) verfügbar.Gaming ist audiovisuell und interaktiv, Seh- und Hörvermögen, sowie Motorik sind die essenzielle Basis vieler Spielsysteme. "Game Two" widmet sich Teilen der Community, die gelernt haben, diese scheinbar grundlegenden Anforderungen zu umgehen. Außerdem wird ein Blick in die Branche geworfen: Mit Access Controllern sollen Videospiele inklusiver werden, doch wie steht es aktuell wirklich um Inklusion im Gaming?Jasper Ihlenfeldt ist Creative Director von "Game Two" und studierter Medienpädagoge. In seiner Laufbahn hat er viele inklusive Projekte betreut und ist selbst Gamer: "Das Thema Inklusion im Gaming ist noch sehr am Rande der Gaming-Szene, obwohl ich bei meiner Recherche gelernt habe, dass Videospiele ein sehr erfüllendes Hobby für Menschen mit Behinderung sein können. Gerade weil es grundsätzlich eine sehr niedrigschwellige Beschäftigung ist, die aber eben meist aus der Sicht von Menschen ohne Behinderung gestaltet wird. Dieser Kontrast von Möglichkeit und Wirklichkeit hat mich bei dem Thema sehr interessiert und ich finde es wichtig Games auch als kulturellen Raum so divers darzustellen, wie er mittlerweile ist."Barrierefreiheit im Gaming: "Game Two" thematisiert Ansprüche und ErfahrungenFür seine Recherchen trifft Jasper Gamer mit Behinderung und Menschen, die sich für Barrierefreiheit im Gaming stark machen. Die Gaming-Gruppe der Moritzberg-Werkstätten im Nürnberger Land kommt regelmäßig zusammen, um Videospiele verschiedenster Art zu spielen. Bei ihren Treffen wird deutlich, wie individuell Ansprüche an Soft- und Hardware sind. Gemeinsam testen sie verschiedene barrierefreie Controller. Zuhause bei Dennis, auch bekannt als Wheelyworld, bekommt Jasper außerdem einen Eindruck davon, wie unkonventionell Videospiele gespielt werden können und wie man trotz Querschnittslähmung live streamt - im Fall von Dennis liegend aus dem Bett mit einem Quadstick im Mund. Katrin Schäfer-Hansen bietet als Pädagogin Workshops an, in denen sie Menschen mit Einschränkungen in karitativen Einrichtungen Videospiele näherbringt. Dabei hat sie viele Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Ansprüchen gemacht, die daraus resultieren. Um diesen gerecht zu werden, bastelt Katrin auch selbst Controller, egal ob aus Bällen, Fahrradlenkern oder sonstigen Alltagsgegenständen."Game Two" stellt aktuelle Videospiele und die neuesten Gaming-Trends vor. Dabei sind Gaming-Rezensionen in aufwendig produzierten Einspielern, in denen bekannte Filme und Serien persifliert werden, eingebettet. Die neue Staffel "Game Two" läuft ab 25. Januar immer donnerstags, 23.30 Uhr, in ZDFneo. Die Fangemeinde findet das dreißigminütige Gaming-Magazin schon samstags vorab um 12.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von "Game Two" und montags ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek.KontaktBei Fragen erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 0152 - 34601010.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/gametwo) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"Game Two" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/comedy/game-two/gaming-mit-behinderung-wie-inklusiv-sind-videospiele-100.html)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5692721