München (ots) -Künstliche Intelligenz (KI) ist mittlerweile im Alltag angekommen. Konkrete Anwendungen wie ChatGPT, DALL-E oder Stable Diffusion bestimmen zunehmend berufliche, private und gesellschaftlich-kulturelle Lebenswelten. Doch die KI-Anwendungen bieten nicht nur neue Chancen, sie bergen auch Gefahren und werfen neue Fragen auf.Zu diesem Thema laden wir Sie zu einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Veranstaltungsreihe "FokusLMU" ein:Künstliche Intelligenz verstehen: Chancen, Grenzen und GefahrenDienstag, 23. Januar 2024um 19 UhrGroße Aula im Hauptgebäude der LMUGeschwister-Scholl-Platz 1, Münchenund als LivestreamAnmeldung für den Livestream: https://ots.de/ld7v3YFür die Präsenzveranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich.Die Podiumsdiskutanten:- Prof. Dr. Björn Ommer, Lehrstuhlinhaber für KI für Computer Vision und Digital Humanities: Er stellt Anwendungsfelder von Künstlicher Intelligenz und die damit einhergehenden Transformationen vor- Prof. Dr. Jelena Spanjol, Leiterin des Instituts für Innovation Management der LMU: Sie gibt einen Einblick in die Bedeutung von KI für zukünftige Märkte- Dr. Maximilian Eder, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikationswissenschaften der LMU: Er zeigt, welche Auswirkungen KI bereits heute speziell im Bereich Journalismus hat und welche Folgen sich für den demokratischen Diskurs ergeben.Moderiert wird die Diskussion von Prof. Dr. Oliver Jahraus, Vizepräsident der LMU für den Bereich Studium. Über ein Online-Tool werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, eigene Fragen zu stellen.Der Podiumsdiskussion findet im Rahmen der vierteiligen Reihe "FokusLMU - Fenster zur Wissenschaft" statt: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der LMU diskutieren disziplinübergreifend gesellschaftsprägende Themen und geben einen Einblick in ihre Forschung.Weitere Informationen zum zu dieser Veranstaltung und der Reihe "FokusLMU" (https://www.lmu.de/de/studium/studienangebot/uni-fuer-alle/fokuslmu/index.html)