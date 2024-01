Wien (ots) -Das Wiener Auktionshaus im Kinsky wird im Rahmen einer exklusiven Sonderauktion im April 2024 ein wiederentdecktes Spitzenwerk der Österreichischen Moderne präsentieren:Das Damenportrait aus der späten Schaffenszeit Gustav Klimts, des herausragenden Protagonisten der Wiener Moderne des Fin de Sie\u0300cle, galt bislang als verschollen; seine Wiederentdeckung ist eine weltweite Sensation.Das Auktionshaus im Kinsky in Wien freut sich, im Rahmen einer Pressekonferenz jenes wiederentdeckte Gemälde erstmalig der Öffentlichkeit zu präsentieren - ein Kunstwerk, wie es in Seltenheit, künstlerischem Rang und Wert seit Jahrzehnten am Kunstmarkt in Mitteleuropa nicht zum Verkauf stand.PressegesprächIhre Gesprächspartner:- Dr. Johann Kräftner, Direktor Emeritus LIECHTENSTEIN. The Princely Collection- Mag. Claudia Mörth-Gasser, Spartenleitung Klassische Moderne im Kinsky- Dr. Ernst Ploil, Geschäftsführer im Kinsky- Michael Kovacek, Geschäftsführer im KinskyWir ersuchen Sie, sich ausnahmslos per Mail bei Catharina Solt, PR-Agentur LOEBELL NORDBERG, unter der E-Mail-Adresse cs@loebellnordberg.com zu akkreditieren.Eventuelle organisatorische Fragen oder Anfragen für Einzelinterviews im Nachfeld des Pressegesprächs nehmen wir gerne auch per Mail entgegen.Wir bitten Sie um Verständnis, dass das Auktionshaus im Kinsky Details zum Gemälde und zur Auktion erst exklusiv im Rahmen der Pressekonferenz bekannt geben wird.Datum: 25.01.2024, 10:00 UhrOrt: Stadtpalais LiechtensteinBankgasse 1, 1010 Wien, ÖsterreichPressekontakt:LOEBELL NORDBERGCatharina Soltcs@loebellnordberg.comOriginal-Content von: Auktionshaus im Kinsky GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173160/5692762