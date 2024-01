FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.01.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 5000 (6300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2030 (2100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 315 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 416 (187) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ROLLS-ROYCE TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 240 (100) PENCE - BERENBERG RAISES DIRECT LINE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 195 (170) PENCE - BERNSTEIN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 305 (285) PENCE - 'OUTPERFORM' - CANTOR FITZGERALD STARTS IP GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 73 PENCE - CITIGROUP CUTS DRAX GROUP TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 437 (474) PENCE - CITIGROUP CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1130 (1350) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 450 (422) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 723 (680) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1084 (1032) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 254 (232) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES M&G PRICE TARGET TO 223 (208) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 509 (501) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 667 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2450 (2470) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS ITV TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 60 (67) PENCE - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 4250 (4000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1027 (1019) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1319 (1225) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 3795 (3405) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 667 (659) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1250 (1200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WISE PRICE TARGET TO 1250 (1200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 870 (849) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1400 (1750) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC CUTS REACH TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 70 (100) PENCE - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 234 (331) PENCE - JEFFERIES CUTS MONEYSUPERMARKET,COM TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 265 (305) PENCE - JEFFERIES CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 583 (470) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3301 (2827) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4706 (4572) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1706 (1181) PENCE - JEFFERIES RAISES REDROW PRICE TARGET TO 774 (635) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 172 (143) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 1023 (831) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 660 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 260 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIGHTMOVE TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 493 (585) PENCE - JPMORGAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 820 (990) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 185 (183) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 101 (96) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 13400 (12900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES GSK PRICE TARGET TO 1730 (1535) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WISE PRICE TARGET TO 1070 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - NUMIS CUTS WISE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 950 PENCE - PEEL HUNT CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 145 (125) PENCE - PEEL HUNT RAISES OXFORD NANOPORE TO 'REDUCE' (SELL) - PRICE TARGET 155 PENCE - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 550 (560) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC STARTS PREMIER FOODS WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 180 PENCE - RPT/UBS RAISES GSK TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 1860 (1310) PENCE - UBS CUTS ASTRAZENECA TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 10700 (13000) PENCE - UBS CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 107 (109) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 375 (460) PENCE - 'SELL'



- GOLDMAN RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 886 (863) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

