ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca von "Buy" auf "Sell" doppelt abgestuft und das Kursziel von 13000 auf 10700 Pence gesenkt. Er prognostiziere für die Zeit ab 2025 eine deutliche Verlangsamung des Umsatzes des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein wichtiger Grund dafür sei, dass die Reform des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicare Part D in den USA die Rabatte für das orale Onkologieportfolio der Briten erhöhe. Astrazeneca sei stark von der Reform betroffen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 16:23 / GMT



ISIN: GB0009895292

