DJ Shell verkauft Tochter in Nigeria für bis zu 2,4 Mrd USD an Konsortium

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)--Der Energiekonzern Shell verkauft seine nigerianischen Onshore-Tochtergesellschaft Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) für bis zu 2,4 Milliarden US-Dollar an ein Konsortium von fünf Unternehmen aus dem Energiesektor. Shell erhält im Rahmen der Transaktion zunächst 1,3 Milliarden Dollar, wie der Konzern mit Sitz in London mitteilte. Das Konsortium werde weitere Zahlungen in Höhe von bis zu 1,1 Milliarden Dollar leisten, die sich hauptsächlich auf frühere Forderungen und Barguthaben des Geschäftes beziehen, wobei der größte Teil bei Abschluss der Transaktion gezahlt werde.

Die Namen der Käufer von SPDC wurden nicht genannt. Der Konzern teilte lediglich mit, es handle sich um vier Explorations- und Produktionsunternehmen mit Sitz in Nigeria und einen internationalen Energiekonzern.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die nigerianische Bundesregierung und anderen Bedingungen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2024 05:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.