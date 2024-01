Broadcom: Analysten-Support treibt die Halbleiter-Aktie an!

Pullback abwarten! Pullback Trading-Strategie Rückblick

Broadcom ist ein Anbieter von integrierten Schaltkreisen für Netzwerkanwendungen. Das Unternehmen produziert hochintegrierte Chips, die die Breitbandkommunikation sowie die Übertragung von Audio, Video und Daten ermöglichen. Broadcom bietet komplette System-on-a-Chip-Lösungen und damit verwandte Hardware- und Softwareanwendungen für jede Art von Breitbandkommunikation. Die Aktie konnte Ende 2023 ihrer Seitwärtsbewegung verlassen und im Dezember steil nach oben ziehen.

Broadcom-Aktie: Chart vom 15.01.2024, Kürzel: AVGO, Kurs: 1107.68 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die Produktpalette von Broadcom umfasst Lösungen für Digitalkabel-, Satelliten- oder Internet-Protokolle, Set-Top-Boxen, HDTV-Geräte, Smartphones, GPS wie auch Kabel- oder DSL-Modems und Chips für die Mobilfunkkommunikation. Nachdem die Aktie die Kursmarke von 1150 USD erreichte, kam es zum Pullback. Im Bereich des EMA-20 standen die Käufer wieder bereit und griffen bei dem Papier des Chipunternehmens wieder zu. Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von Broadcom weiterhin mit "outperform" ein und haben am 04.01.2024 das Kursziel von 1.150 auf 1.250 USD angehoben.

SETUP

Bei einem temporären Rücksetzer könnte man im Bereich von 1100 USD eine Long-Position in der Aktie des Halbleiterspezialisten eröffnen. Die Absicherung des Trades ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu Broadcom ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in AVGO

Veröffentlichungsdatum: 16.01.2024

