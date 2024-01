BERLIN (dpa-AFX) - Bauern haben am Dienstag ihre Demonstrationen am und im Berliner Regierungsviertel in kleinerem Umfang fortgesetzt. Einige Hundert Bauern mit ihren Traktoren und anderen Fahrzeugen standen am Vormittag auf der Straße des 17. Juni, wie die Polizei mitteilte. Von etwa 330 Fahrzeugen war die Rede, es sei aber ein ständiges Ankommen und Wegfahren, so die Polizei.

Angemeldet waren zwei Demonstrationen unter anderen durch einen Brandenburger Bauernverband. Weitere Konvois von Traktoren stießen im Lauf des Vormittags dazu. Zudem lief seit der Nacht eine Mahnwache des Verbandes Freie Bauern.

Berliner Autofahrer sollten den gesperrten Bereich auf der Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor am Dienstag weiterhin umfahren. Wie ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale sagte, ist ungewiss, ob die Sperrung am Dienstag aufgehoben werden könne./rab/DP/tih