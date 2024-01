Innsbruck (ots) -Weitere internationale Möglichkeiten für MCI StudierendeGood News: Über drei weitere internationale Double-Degree-Abkommen freut sich MCI | Die Unternehmerische Hochschule®. Durch die kürzlich unterzeichneten Vereinbarungen mit der Northumbria University (Newcastle, Großbritannien), der Università di Genova (Genua, Italien) und der Haaga-Helia University (Helsinki, Finnland) haben MCI Studierende die Möglichkeit, ihr Studium mit einem weiteren Abschluss zu verbinden ("Doppeldiplomstudium").- Northumbria University: Das Double Degree mit der Northumbria University, die 2022 als "United Kingdom University of the Year" ausgezeichnet wurde, ermöglicht einen doppelten Studienabschluss für Studierende im MCI Bachelorstudiengang Business & Management.- Università di Genova: Das Abkommen mit der Università degli Studi di Genova bereichert den MCI Masterstudiengang Biotechnologie mit der Option eines doppelten Studienabschlusses.- Haaga-Helia University: Das Doppeldiplom mit der Haaga-Helia University ermöglicht diese Option für Studierende im MCI Masterstudiengang Management, Communication & IT.Susanne Lichtmannegger, Leitung MCI International Relations, zeigt sich erfreut: "Doppeldiplomabkommen sind die Königsdisziplin in der Zusammenarbeit von Hochschulen. Nach intensiven Vorbereitungen und Verhandlungen konnten wir Verträge mit ausgezeichneten langjährigen Partnern abschließen und die internationalen Möglichkeiten für unsere Studierenden weiter ausbauen."Andreas Altmann, MCI Rektor, ergänzt: "Internationalität ist ein wichtiger Schlüssel für eine erfolgreiche Berufslaufbahn unserer Jugend und die Wettbewerbsfähigkeit unserer heimischen Unternehmen. Mit den nunmehrigen Abkommen setzt MCI einen weiteren Schritt in diese Richtung."Mehr Informationen mci.eduPressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5692824