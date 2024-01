© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Baidu-Titel sind am Dienstag um bis zu 4,3 Prozent gestiegen und beendeten den Dienstagshandel leicht im Plus. Analysten bezeichneten den Ausverkauf vom Montag als übertrieben.Die Aktie des chinesischen Techunternehmens verzeichnete den stärksten Kursanstieg seit einem Monat, bevor sie einen Teil der Gewinne wieder abbaute. Baidu-Titel sind am Montag um mehr als elf Prozent abgestürzt und haben damit den stärksten Rückgang seit 2022 verzeichnet. Die South China Morning Post (SCMP) hatte zuvor berichtet, dass eine Universität, die der Strategic Support Force der Volksbefreiungsarmee (PLA) angegliedert und für die Cyberkriegsführung zuständig ist, ihr KI-System mit Baidus ChatGPT-ähnlichem …