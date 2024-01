Die Hugo Boss AG hat die vorläufigen Umsatz- und EBIT-Zahlen für das GJ23 und das 4. Quartal geliefert. Der Umsatz stieg in Q4 um 13% auf 1,18 Mrd. EUR, was weitgehend den Erwartungen entsprach. Auch das EBIT stieg im 4. Quartal im Rahmen der Erwartungen (eAR: EUR 119 Mio.), um 17% auf EUR 121 Mio. Allerdings wurden damit die Markterwartungen um 6% verfehlt (eCons: EUR 129 Mio.). Dennoch hat Hugo Boss die eigene Umsatz- und EBIT-Prognose für das Gesamtjahr erfüllt. Am 07. März 2024 wird das Unternehmen den finalen GJ-Bericht und den Ausblick für das GJ24 veröffentlichen. AlsterResearch behält das BUY-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 85,00 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Hugo%20Boss%20AG





