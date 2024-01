München (ots) -Dubai hat sich als wahrer Hotspot für Immobilienentwicklungen etabliert. Der Grund: Der anhaltende "Hype" um die Stadt. Dieser ist zum einen auf seine beeindruckenden Wolkenkratzer und luxuriösen Lifestyle-Optionen zurückzuführen. Andererseits ist es auch die strategische Vision der Stadt, die sie zu einem globalen Drehkreuz für Handel, Tourismus und Innovation gemacht hat."Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Immobilieninvestitionen in Dubai eine Herausforderung sein können. Insbesondere für diejenigen, die mit den dynamischen Marktbedingungen und rechtlichen Rahmenbedingungen nicht vertraut sind", erklärt Eugen Zimbelmann, Experte für Immobilienfinanzierung in Dubai. "Doch wenn man es richtig anstellt, kann Dubai zur wahren Goldgrube für Investoren werden." Warum Immobilien in Dubai besonders attraktiv sind und worauf man bei einer Investition achten sollte, verrät dieser Artikel.Dubai als begehrtes Ziel für ImmobilieninvestitionenFür Investoren im Wohnimmobiliensektor lockt Dubai mit vielversprechenden Aussichten. Langfristige Vermietungen versprechen Renditen von sieben bis neun Prozent. Das macht die Stadt zu einem attraktiven Ziel für Immobilieninvestitionen. Gestützt werden diese Aussichten durch eine positive Wachstumsperspektive: Bis 2040 plant Dubai, die Einwohnerzahl nahezu zu verdoppeln, was eine anhaltende Nachfrage nach Wohnraum suggeriert.Der UBS Global Real Estate Index 2023 bewertet Dubai im Gegensatz zu überbewerteten Städten wie Frankfurt, München und Zürich als fair. Das macht Dubai zu einem vielversprechenden Markt für Immobilieninvestitionen - besonders vor dem Hintergrund der aktuellen globalen Marktbedingungen.Investitionen mit BedachtTrotz der positiven Aussichten ist Vorsicht geboten. Mit mehr als 50.000 Immobilienmaklern hat Dubai eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Anbietern, die nicht alle gleichermaßen vertrauenswürdig sind. Besondere Vorsicht sollten Investoren bei sogenannten Off-Plan-Immobilien walten lassen, die einige Risiken bergen. Hierbei investieren Anleger in Projekte, die sich aktuell noch im Bau befinden und die erst in einigen Jahren fertiggestellt werden. Fertiggestellte Immobilien bieten im Vergleich dazu oft einen besseren Investmentansatz. Nicht nur generieren sie ab dem ersten Tag laufende Mieteinnahmen - im Gegensatz zu Off-Plan-Immobilien gehen sie auch nicht mit Risiken während der Bauphase einher, die von vielen Immobilienmaklern verschwiegen werden. Unvorhergesehene Verzögerungen oder finanzielle Schwierigkeiten während des Baus können bei unbedachter Investition zu einem Verlust der Immobilie führen, was einem Totalverlust gleichkommt.Fremdkapital und Diversifikation als strategischer AnsatzDie geschickte Nutzung von Fremdkapital kann Investoren einen erheblichen Hebel verschaffen und ermöglicht eine weltweite Diversifikation ihres Vermögens. Der Dirham, die lokale Währung der Vereinigten Arabischen Emirate, ist an den US-Dollar gekoppelt und hat daher einen festen Währungskurs.Durch eine Immobilieninvestition in Dubai diversifizieren Investoren nicht nur in eine stark wachsende Wirtschaft, sondern auch in den US-Dollar-Währungsraum. Diese strategische Diversifikation kann positive Auswirkungen auf das gesamte Immobilienportfolio haben.Über Eugen Zimbelmann:Der Immobilienmarkt in Dubai wird für deutsche Investoren zunehmend attraktiv. Das ist kaum verwunderlich - schließlich zieht die florierende Stadt eine Menge Menschen an. Dabei überzeugt nicht nur die futuristische Architektur, die gleichzeitig an Tausendundeine Nacht erinnert. Auch das solide Wirtschaftswachstum und der Fokus auf Nachhaltigkeit sind für viele Investoren ein treibender Faktor. Interessant ist allerdings, dass viele Investoren am Ende dennoch auf den Kauf verzichten. Der Grund liegt in zahlreichen Mythen vergraben, die über einen Immobilienkauf in Dubai kursieren - und die nicht zutreffen. Im Gegenteil: So lässt sich zum Beispiel die Finanzierung einer Immobilie in Dubai leichter als in Deutschland umsetzen, wie Eugen Zimbelmann weiß. Er war lange Zeit in Deutschland als Unternehmer und Immobilieninvestor tätig, bis er mit seiner Familie nach Dubai umzog. Mit Dubai Finanz hilft er heute deutschsprachigen Anlegern bei Fragen rund um Finanzierung, Objektsuche und den Kauf in Dubai. Weitere Informationen unter: https://dubai-finanz.de/Pressekontakt:Dubai FinanzEugen ZimbelmannKontakt: service@dubai-finanz.deWebseite: https://dubai-finanz.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Dubai Finanz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172823/5692914