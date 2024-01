© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres



Microsoft hat Apple entthront und ist das erste Mal seit 2021 mit einer Marktkapitalisierung von 2,89 Billionen US-Dollar wieder das wertvollste Unternehmen der Welt - zu Recht, sagt die Investmentbank Piper Sandler.Die Microsoft-Aktie ist im vergangenen Jahr um 57 Prozent gestiegen und hat im Zuge dessen den Marktwert um über eine Billion US-Dollar gesteigert. Laut den Informationen der London Stock Exchange Group (LSEG) hat Microsoft nun einen historischen Höhepunkt mit einer Marktkapitalisierung von 2,887 Billionen US-Dollar erreicht. Im Vergleich dazu lag die Marktkapitalisierung von Apple am Ende des Börsentages am Freitag bei 2,875 Billionen US-Dollar. Apple hatte zuvor am 14. …