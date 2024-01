Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils extremen Glatteis über der Mitte und dem Süden Deutschlands. Betroffen seien Teile der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen, teilte der DWD am Dienstag mit.



Infolge der Glätte könne es zu erheblichen Auswirkungen auf die Infrastruktur und einem massiven Eisansatz an Gegenständen auf Straßen und in der Vegetation kommen. Zudem bestehe Eisbruchgefahr sowie im extremen Bereich Gefahr von Stromausfällen.



Darüber hinaus warnt der DWD vor starken Schneefällen über der Mitte Deutschlands. Hiervon seien Teile Nordrhein-Westfalens, von Rheinland-Pfalz und von Hessen betroffen. Es bestehe die Gefahr, dass Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen könnten, so die Meteorologen.

