AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:02 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.797,25 -0,4% -0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.882,50 -0,5% -0,8% Euro-Stoxx-50 4.441,48 -0,3% -1,8% Stoxx-50 4.065,23 -0,2% -0,7% DAX 16.561,49 -0,4% -1,1% FTSE 7.570,73 -0,3% -1,8% CAC 7.389,71 -0,3% -2,0% Nikkei-225 35.619,18 -0,8% +6,4% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 135,13 -0,13 -2,04

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,85 72,68 +0,2% +0,17 +1,2% Brent/ICE 78,62 78,15 +0,6% +0,47 +2,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 30,1 29,95 +0,5% +0,16 -6,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.039,76 2.055,04 -0,7% -15,28 -1,1% Silber (Spot) 23,03 23,21 -0,8% -0,18 -3,1% Platin (Spot) 907,73 917,70 -1,1% -9,98 -8,5% Kupfer-Future 3,77 3,78 +0,8% +0,03 -3,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ölpreis tendiert etwas fester. Öl bewege sich derzeit mehr oder weniger seitwärts, heißt es. Auf der einen Seite stütze die Lage im Roten Meer, auf der anderen Seite laste die Sorge, dass konjunkturbedingt die Nachfrage zurückgehen könnte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften nach dem verlängerten Feiertagswochenende mit Verlusten in den Dienstagshandel starten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine leichtere Eröffnung am Kassamarkt an. Gedämpft wird die Stimmung von wieder steigenden Marktzinsen. Am Markt wachsen die Zweifel an baldigen Zinssenkungen der großen Notenbanken, was sich in wieder steigenden Anleiherenditen niederschlägt. Am Montag hatte EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann in einem Interview gesagt, dass die hartnäckige Inflation die EZB möglicherweise davon abhalten werde, die Zinsen in diesem Jahr zu senken. Daraufhin hatten die Renditen der Bundesanleihen zugelegt. US-Anleger warten nun gespannt auf einen Auftritt des Fed-Gouverneurs Christopher Waller am Dienstag.

Derweil heizt die sich zuspitzende Lage im Roten Meer die Befürchtung von Lieferengpässen und daraus resultierend einer wieder steigenden Inflation an. Die jemenitische Huthi-Miliz hat angekündigt, ihre Attacken auf Schiffe im Roten Meer auch nach den Angriffen der USA und Großbritanniens auf Stellungen der Miliz fortzusetzen.

Daneben steht die Bilanzsaison im Blick. Mit Goldman Sachs und Morgan Stanley werden zwei weitere Großbanken über den Geschäftsverlauf im vierten Quartal berichten. Schon am vergangenen Freitag hatten Citigroup, Bank of America, JP Morgan und Wells Fargo Zahlen vorgelegt, die neben etwas Licht auch viel Schatten enthielten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q (15:30 Analystenkonferenz)

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: -4,0 zuvor: 14,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte leiden am Dienstag unter Gewinnmitnahmen. Händler verweisen darauf, dass Mitglieder der Europäischen Zentralbank die Erwartungen an Zinssenkungen bremsen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe zieht daraufhin noch etwas an auf 2,20 Prozent nach 2 Prozent zum Jahresbeginn. Daneben warten die Marktteilnehmer auf die Berichtssaison zum vierten Quartal. Keine große Wirkung zeigt ein überraschend günstiger ZEW-Konjunkturindikator.

Auf der Verliererseite in Europa stehen die Banken. Ihr Stoxx-Branchenindex fällt um 1,3 Prozent. Commerzbank geben mit einem Minus von 5,3 Prozent etwa die Hälfte der jüngsten Rally-Gewinne wieder ab. Gleich um 12,5 Prozent bricht die Aktie von Hugo Boss nach Vorlage erster Zahlen für das Schlussquartal 2023. Die Analysten der DZ Bank verweisen auf eine leichte Enttäuschung der EBIT-Marge, die mit 10,3 Prozent unter dem Konsens von 10,9 Prozent liege. Adidas gehören mit einem Minus von 2 Prozent ebenfalls zu den großen Verlierern, Puma geben 2,5 Prozent ab. Am Montag waren bereits die Internet-Unternehmen Hellofresh, Delivery Hero, Zalando und Auto1 stark gefallen. Auf der anderen Seite ziehen Morphosys um 6,8 Prozent an. Händler meinen, Marktteilnehmer hofften auf positive Nachrichten von der Pipeline der Wirkstoffe, vor allem zum Krebsmittel Pelabresib. In Paris fallen Air France um 3,3 Prozent. Die Reederei CMA-CGM beendet die Partnerschaft im Cargogeschäft. Im Sog von Air France geht es mit Lufthansa um 1,7 Prozent nach unten. Nach Vorlage von Verkehrszahlen fallen Fraport um 1,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Uhr Mo, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0893 -0,5% 1,0919 1,0951 -1,4% EUR/JPY 159,70 +0,1% 159,51 159,66 +2,6% EUR/CHF 0,9370 +0,0% 0,9384 0,9362 +1,0% EUR/GBP 0,8613 +0,1% 0,8616 0,8599 -0,7% USD/JPY 146,63 +0,6% 146,07 145,78 +4,1% GBP/USD 1,2646 -0,6% 1,2674 1,2736 -0,6% USD/CNH (Offshore) 7,2152 +0,4% 7,1947 7,1829 +1,3% Bitcoin BTC/USD 42.840,00 +0,7% 42.674,31 42.416,74 -1,6%

Der Dollar folgt den US-Anleiherenditen nach oben. Der Dollarindex steigt um 0,9 Prozent. Der Euro wiederum profitiert nicht von einem überraschend günstigen ZEW-Index.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen und australischen Börsen ist es am Dienstag auf breiter Front abwärts gegangen. Händler sprachen von einer deutlich gesunkenen Risikoneigung, abzulesen am Anstieg des US-Dollar. Es werde immer deutlicher, dass die Hoffnung auf sinkende Zinsen ein Trugschluss sein könnte. Untermauert wurde die Zinsangst an den Börsen von dem Umstand, dass auch die chinesische Zentralbank am Vortag entgegen der Markterwartung die Zinsen nicht reduziert hatte. Dazu gesellte sich die immer gefährlichere Situation im Roten Meer und die drohende Eskalation des Nahostkrieges mit einer direkten Konfrontation des Iran. In China führte die Börse in Hongkong (-2,0%) die Liste der Verlierer an, Schanghai drehte spät ins Plus und schloss 0,3 Prozent fester. Der Fokus liege auf den anstehenden BIP-Daten in dieser Woche, hieß es. Diese könnten die konjunkturelle Schwäche des Landes offenbaren. Börsianer sahen daher auch die Chance auf Wirtschaftsstimuli durch Peking. In Hongkong präsentierten sich Immobilienwerte schwach. Angesichts des Abschwungs im Immobiliensektor hatten Unternehmen für Dezember und 2023 schwächere Vertragsabschlüsse gemeldet. Der Immobilienindex büßte 3,2 Prozent ein, Longfor fielen um 5,6, Yuexiu Property um 3,2 und Country Garden Holdings bzw. Country Garden Services um 4,2 und 3,6 Prozent. In Tokio fiel der Nikkei-225 um 0,8 Prozent, obwohl der feste Dollar den Yen drückte, was den japanischen Aktienmarkt in der Regel stützt. Das schwache Börsenumfeld sei angesichts der jüngsten Rally des japanischen Aktienmarktes zu Gewinnmitnahmen genutzt worden, hieß es. Der südkoreanische Kospi verlor 1,1 Prozent - begünstigt durch dünne Umsätze. Orion brachen um 18 Prozent ein, der Knabber- und Süßwarenhersteller will ein Verlust schreibendes Biotechnologie-Startup im Pharmasektor für über 400 Millionen US-Dollar übernehmen. Der australische S&P/ASX-200 ermäßigte sich ebenfalls um 1,1 Prozent. Das Konsumklima in Australien bleibe sehr schwach, hieß es im Handel. Der Energie- und Versorgersektor stellten mit Abschlägen von 1,5 und 1,8 Prozent die Schlusslichter. Rio Tinto sanken nach ihrem Produktionsbericht zum vierten Quartal um 1,3 Prozent, wobei auch andere Minenwerte schwach schlossen.

CREDIT

Für die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen geht es am Dienstag leicht nach oben. Am Primärmarkt brummt das Geschäft unverändert, wobei das Angebot gut nachgefragt wird und sich die Zinsniveaus unterhalb der ersten Indikation einpendeln. Fast täglich melden sich momentan die Falken wie die Tauben aus der EZB zu Wort. Ab Donnerstag, wenn die Schweigeperiode startet, wird es von dieser Seite ruhiger.

