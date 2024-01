© Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa - dpa-Bildfunk



Als stünde die Aktie noch nicht genug unter Druck, gießt Tesla-Boss Elon Musk weiter Öl ins Feuer. Er fordert mehr Einfluss und stellt den Vorstand vor eine schwierige Wahl.Elon Musk will seine Stimmrechtsanteile bei Tesla auf etwa 25 Prozent erhöhen. Derzeit hält Musk rund 13 Prozent von Tesla, was etwa 411 Millionen der 3,19 Milliarden ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht. "Ich fühle mich unwohl dabei, Tesla zu einem führenden Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik zu machen, ohne ungefähr 25 Prozent der Stimmrechte zu besitzen. Genug, um Einfluss zu haben, aber nicht so viel, dass ich nicht überstimmt werden kann", sagte Tesla-CEO Musk auf X. Er fügte hinzu, …