Nasdaq-100 Index - bullishes Bild und interessante Hintergründe

Chart: Nasdaq®-100 Widerstandsmarken: 16.952/17.250/17.401 Punkte Unterstützungsmarken: 16.227/16.504/16.782 Punkte Der Nasdaq®-100 bildet seit Ende Oktober 2023 einen Aufwärtstrend, der sich allerdings seit der zweiten Dezemberwoche etwas verlangsamt hat. Nach der Bildung eines neuen Allzeithochs Ende Dezember bei 16.953 Punkten drehte der Aktienindex in eine Konsolidierung. Dabei sackte der technologielastige Index unter die 61,8%- und 50%-Retracementlinie. Auf Höhe der 38,2%-Retracementlinie bei 16.227 Punkten erfolgte schließlich eine Stabilisierung ehe in der zweiten Januarwoche die Erholung einsetzte. Das Allzeithoch wurde noch nicht erreicht. Der Nasdaq-100®-Future deutet zudem auf einen Handelsstart mit leichten Verlusten hin. Sinkt der Index unter 16.782 Punkte droht ein Rücksetzer bis zur Kreuzunterstützung bei 16.504 Punkten. Ein nachhaltiger Stimmungsumschwung ist frühestens unterhalb von 16.227 Punkten zu erwarten. Gelingt hingegen der Ausbruch über 16.952 Punkte eröffnet sich weiteres Potenzial bis 17.250/17.401 Punkte. Nasdaq®-100 in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 14.07.2023 -16.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Nasdaq®-100 in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.01.2019 - 16.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Mit dem Flex Invest Zertifikat auf den Nasdaq-100® Index können Anlegerinnen und Anleger an der Entwicklung des Index partizipieren. Das Zertifikat ist anfänglich zu nur 50 Prozent in den Index investiert. Der verbleibende Betrag wird zunächst sicher verzinst in einer Barkomponente angelegt. Während des Beobachtungszeitraums wird täglich der jeweilige Schlusskurs des Nasdaq-100® Index betrachtet. Fällt der Index erstmalig auf Höhe oder unter die Knock-in-Barriere von 95 Prozent des Schlusskurses am anfänglichen Beobachtungstag, werden weitere 10 Prozent von der Barkomponente in den Nasdaq-100® Index umgeschichtet. Ebenso wird bei Erreichen der weiteren Knock-in-Barrieren (90, 85, 80 und 75 Prozent) verfahren. Dieses Papier spielt seine Stärken aus, wenn es zu kurzfristigen Rücksetzern kommt. Das Indexzertifikat nimmt an der Kursentwicklung des Nasdaq-100® Index teil. Dies gilt für beide Richtungen. Steigt der Index, legt der Wert des Indexzertifikats zu. Kommt der Index unter Druck, sinkt der Wert des Indexzertifikats. Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Nasdaq-100® Index teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Index die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert Produkttyp WKN Emissions-/Verkaufspreis in Euro FinalerBewertungstag Bemerkung Nasdaq-100® Index Flex Invest Zertifikat HVB8HC* 1.017,50 21.02.2024 Zinssatz 1.6% p.a.; Knock-In-Barriere: 95, 90, 85, 80, 75 %**

*Zeichnungsfrist bis 22.02.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** x Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2024; 14:00 Uhr;