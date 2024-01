DJ Flughafen Frankfurt warnt vor Beeinträchtigung durch Schnee und Eis

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt erwartet aufgrund des angekündigten starken Schneefalls und Eisregens in Hessen am Mittwoch starke Beeinträchtigungen des Flugbetriebes. Die Start- und Landebahnen könnten bei solchen Wetterlagen trotz kontinuierlichem Winterdienst nicht schnee- und eisfrei gehalten werden, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Dies beeinträchtige die Kapazität und mache den Verkehrsbetrieb deutlich zähflüssiger. Der Flugbetrieb werde deshalb am 17. Januar ganztägig nur stark eingeschränkt stattfinden können. Auch die Flugzeugenteisung koste voraussichtlich mehr Zeit am Boden als üblich.

Insgesamt sind der Mitteilung zufolge für Mittwoch rund 1.030 Flugbewegungen geplant. Bei einer Unwetterwarnung reduzieren Fluggesellschaften ihre Flugpläne bereits im Vorfeld für den jeweiligen Tag. Passagiere werden gebeten, bereits vor der Anreise an den Flughafen Kontakt mit der jeweiligen Fluggesellschaft aufzunehmen und den Flugstatus vorab zu prüfen.

January 16, 2024 07:27 ET (12:27 GMT)

