NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP vor den Quartalsberichten aus der europäischen Öl- und Gasbranche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Analyst Christyan Malek sieht den Sektor inmitten eines Superzyklus und empfiehlt laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, im Fall von Kursschwächen Energieaktien zu kaufen. Mit Blick auf BP sieht er hinsichtlich der Zahlen zum Schlussviertel 2023 zwar positives Überraschungspotenzial; er rät jedoch in eine mögliche Stärke hinein zu verkaufen. Im Vergleich zu Shell und Totalenergies bekräftigte er, BP unter- und Shell sowie Total überzugewichten./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 21:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

