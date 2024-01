München (ots) -Ampel unter Druck:Im Studio der ehemalige SPD-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD).Vorwahlsieg für Trump in Iowa:Es diskutieren die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der Trump-Unterstützer von den "Republicans Overseas Germany" George Weinberg.Kommentatoren:Der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Zeit-Journalistin Anna Mayr und der Politik-Redakteur der Neuen Zürcher Zeitung Alexander Kissler.Die Gäste:Peer Steinbrück, SPD (Bundesfinanzminister a.D.)Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP (Außenpolitikerin)George Weinberg (Republicans Overseas Germany)Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler)Anna Mayr (Die Zeit)Alexander Kissler (Neue Zürcher Zeitung)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5693078