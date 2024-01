NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 73 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Delphine Lee kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu französischen Banken ihre Schätzungen für die Zinsentwicklung in der Euroregion für die Jahre 2025 und 2026. Entsprechend reduzierte sie ihre Ergebnisschätzungen und in der Folge auch die Kursziele./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 18:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 00:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

Biotech Boom 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie Biotech-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken