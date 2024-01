Als wäre die geplante saudische Megacity The Line nicht schon spektakulär genug, kommen nach und nach weitere aufsehenerregende Teilprojekte ans Licht. Jetzt wurde ein in einen Fels getriebener umgekehrter Wolkenkratzer vorgestellt. Im Jahr 2030 sollen die ersten Module der geplanten Megacity The Line fertig sein. In 20 Jahren sollen dann neun Millionen Menschen in dem 170 Kilometer langen, 500 Meter hohen und 200 Meter breiten Stadtblock leben. ...

