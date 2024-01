NEW YORK (dpa-AFX) - Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im Januar sehr stark eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel von minus 14,5 Punkten im Vormonat auf minus 43,7 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York am Dienstag mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2020. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Anstieg auf minus 5,0 Punkte erwartet. Vor allem stark gesunkene Auftragseingänge haben den Indikator belastet. Der regionale Stimmungsindikator liegt jetzt noch deutlicher unter der Nulllinie. Er signalisiert damit einen merklichen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität./jsl/bgf/mis