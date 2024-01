Mainz (ots) -"Man fühlt sich glamourös, man fühlt sich stark, man fühlt sich schön". Für Zoe Lohmann alias Drag King Alexander Cameltoe fühlt es sich genau richtig an als Mann aufzutreten. Die "37° Leben"-Reportage "Drag Kings - Auf der Bühne Mann", Freitag, 26. Januar 2024, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek und Sonntag, 28. Januar 2024, 09.03 Uhr, im ZDF, stellt Zoe (30) und Anas (29) vor. Für ihr Publikum werden sie zum Mann und spielen mit den Geschlechterrollen.Mann. Frau. Kategorien, die Zoe und Anas ihr Leben lang als zu eng empfunden haben. Sie haben schmerzliche Erfahrungen mit Anderssein gemacht, mit ihrem Coming-out als queer und asexuell. Als Drag Kings fühlen sie sich frei. "Drag war einer der wichtigsten Schritte für mich, zu mir selbst zu finden", sagt Zoe. Die Wahlberlinerin verwandelt sich seit sieben Jahren in Alexander Cameltoe. Mittlerweile arbeitet sie Vollzeit als Drag King und begeistert ihr Publikum auch auf internationalen Bühnen. Anas, die gebürtig aus Russland stammt, hat sich schon in ihrer Kindheit als Außenseiterin gefühlt. Anpassung, dachte sie, wäre die Lösung, um glücklich zu werden. Bis sie Drag entdeckt hat. Seit zwei Jahren tritt sie in ihrer Freizeit als Perry Stroika auf. Die Entwicklerin von Software und Computerspielen möchte in München eine Drag-King-Szene aufbauen und Shows organisieren. "Hey, es gibt Kings und die sind krass, und das macht super Spaß", so Anas. Sie beschreibt Drag als das i-Tüpfelchen, das sie in ihrem Leben gebraucht hat.Die Sendung wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail an betke.c@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37gradleben) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de oderWeitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe: 37 Grad: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37-grad) und den Film als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37leben-drag-kings-auf-der-buehne-mann) (nach Log-in)Hier finden Sie die "37°Leben"-Reportagen in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad-leben)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5693151