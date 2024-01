Unterföhring (ots) -- Das Finale der legendären Improvisations-Sitcom "Lass es, Larry!" ("Curb Your Enthusiasm") von und mit Larry David- In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar parallel zur US-Ausstrahlung bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf- Auch alle vorherigen Staffeln auf AbrufNun scheint er der Aufforderung zu folgen: "Lass es, Larry!" wird mit der zwölften Staffel zu Ende gehen. Die finale Staffel der legendären Improvisations-Sitcom von und mit Larry David startet in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 2024 parallel zur US-Ausstrahlung in der Originalfassung bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW. Wahlweise stehen englische oder deutsche Untertitel zur Verfügung. Die Ausstrahlung der zehn neuen Episoden erfolgt wöchentlich mit jeweils einer Folge. Die synchronisierte Fassung ist voraussichtlich ab 6. April ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie über Sky Q und auf WOW abrufbar. Alle vorherigen Staffeln stehen ebenfalls auf Abruf bereit.Über "Lass es, Larry!":Die kultige, mit dem Emmy® und dem Golden Globe® ausgezeichnete Comedy-Serie "Lass es, Larry!" zeigt mit einem Augenzwinkern das fiktive Leben des Autors/Produzenten/Comedian Larry David in einer überdrehten Version seiner selbst. Die Comedy-Serie beweist immer wieder, wie scheinbar triviale Details des täglichen Lebens eine katastrophale Kette von Ereignissen auslösen können. Um die Erzählung spontan zu halten, wird die Serie ohne Drehbuch gedreht, und die Darsteller erhalten Szenenumrisse und improvisieren ihre Sätze nach und nach.Larry David hat zweifellos ein einzigartiges Talent: als legendärer TV-Produzent, der mit "Seinfeld" die erfolgreichste Sitcom aller Zeiten geschaffen hat - und als Hauptfigur seiner eigenen Serie. Der grundsympathische Menschenfeind lässt darin kein Fettnäpfchen aus, scheitert ständig an den Widrigkeiten seines Alltags und bringt als Meister der Eskalation sich selbst und alle anderen in seinem Umfeld in die unmöglichsten Situationen. Nun, nach fast 25 Jahren, euphorischen Fans und Kritikern, zwei Emmy® Awards und dem Golden Globe® als beste Comedyserie soll nach der zwölften Staffel Schluss sein. "Mit dem Ende [der Serie] habe ich die Gelegenheit, diese Figur 'Larry David' zu überwinden und endlich der Mensch zu werden, als den Gott mich eigentlich geschaffen hat", erklärt Larry David selbstironisch, "der nachdenkliche, freundliche, fürsorgliche, rücksichtsvolle Mensch, der ich war, bis ich durch die Darstellung dieses boshaften Charakters aus der Bahn geworfen wurde."Facts:Originaltitel: "Curb Your Enthusiasm", Comedyserie, 10 Episoden, je ca. 35 Minuten, USA 2023. Drehbuch: u.a. Larry David. Creator: Larry David. Executive Producers: Larry David, Jeff Garlin, Jeff Schaffer. Co-Executive Producers: Laura Streicher, Jennifer Corey. Regie: Robert B. Weide, Jeff Schaffer u.a. Cast: Larry David, Jeff Garlin, Susie Essman, Cheryl Hines, J.B. Smoove, Richard Lewis, Ted Danson, Vince Vaughn, Tracey Ullman.Ausstrahlungstermine:In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 2024 immer montags parallel zur US-Ausstrahlung über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wöchentlich eine Episode im Original und wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln. Die Ausstrahlung der synchronisierten Fassung erfolgt voraussichtlich ab 6. April 2024 immer samstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie parallel über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln. Staffeln eins bis elf ebenfalls auf Abruf verfügbar.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. 