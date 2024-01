ORTEC, internationaler Anbieter von Softwarelösungen zur datenbasierten Entscheidungsfindung gibt seine Partnerschaft mit der Investmentfirma Battery Ventures bekannt. Im Zuge dieser strategischen Kooperation investiert Battery Ventures intensiv in ORTEC, wodurch das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit Kunden und Kernmärkte weltweit fokussieren kann. Mit dieser Partnerschaft will ORTEC seine Führungsposition in Europa und in den USA in den Bereichen Supply Chain, Workforce Management und Data Science Consulting weiter ausbauen.

Michael van Duijn (ORTEC CEO) und Zak Ewen (Partner Battery Ventures) (Photo: Business Wire)

Mit Daten und Mathematik globale Fortschritte erzielen

Die Firmengeschichte begann in den 1980er Jahren, als ORTEC zunächst Kunden beim Einsatz von Daten und mathematischen Modellen zur Lösung betrieblicher Probleme beriet. Im Laufe der Zeit entwickelte das Unternehmen Softwarelösungen für große Unternehmen zur Bewältigung komplexer logistischer Herausforderungen, wie beispielsweise Last-Mile-Disposition und Tourenoptimierung, Laderaumoptimierung sowie die fortschrittliche Personaleinsatzplanung.

Heute, mehr als 40 Jahre später, unterstützt ORTEC über 1.200 internationale Kunden dabei, ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern. Zu den Kunden gehören ASML, Heineken, Coca-Cola Enterprises, Procter Gamble, Shell, Waitrose, Albert Heijn, G4S, Sodexo und Tesco.

Gemeinsam mit Battery Ventures wird ORTEC zukünftig Produkte und Dienstleistungen in drei neuen Geschäftsbereichen mit den Schwerpunkten auf Supply Chain, Workforce Management und Data Science Consulting anbieten. Battery Ventures wurde 1983 gegründet und ist als globaler Softwareinvestor aktiv. In den letzten 40 Jahren tätigte das Unternehmen mehr als 500 Investitionen.

"Wir freuen uns sehr über die strategische Partnerschaft mit Battery Ventures. Mit dem Know-how, der Erfahrung und dem Netzwerk von Battery können wir Innovationen weiter vorantreiben, unsere Marktpräsenz ausbauen und unseren Kunden zusätzliche Vorteile verschaffen", so Michael van Duijn, Geschäftsführer von ORTEC. "Ich bin stolz auf das großartige Unternehmen, das wir heute sind, und auf unsere talentierten Mitarbeiter, die täglich für unsere Kunden arbeiten. Ich bin begeistert, dass wir mit dieser Partnerschaft die Voraussetzungen schaffen, einen positiveren Einfluss auf die Welt zu nehmen."

Gemeinsamer Einsatz für langfristiges Wachstum

Der Partnervertrag zwischen ORTEC und Battery Ventures verfolgt das gemeinsame Ziel, Innovationen voranzutreiben, Kunden einen hohen Mehrwert zu bieten und langfristiges Wachstum zu erzielen.

"Wir kennen ORTEC und seine Gründungsmitglieder seit über 10 Jahren und haben erlebt, wie sich das beratungsorientierte Team zu einem wirtschaftlich stabilen Softwareunternehmen entwickelt hat, das die global anspruchsvollsten und komplexesten Unternehmen bedient", erläutert Zak Ewen, Battery-Partner mit Sitz in London, der dem Vorstand von ORTEC beitritt. Wir freuen uns darauf, jetzt offiziell mit Michael, Aart, Gerrit und dem Team die Realisierung der Unternehmensziele zu beschleunigen."

Die ORTEC-Gründer Aart van Beuzekom und Gerrit Timmer bleiben Vorstandsmitglieder und werden ORTEC auch zukünftig begleiten.

Über ORTEC

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt ORTEC viele weltweit erfolgreiche Unternehmen dabei, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Mithilfe von Softwarelösungen und Datenanalyse verbessert ORTEC die Geschäftsergebnisse von Unternehmen und hat einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft. 1.000 Mitarbeiter in 13 Ländern betreuen mehr als 1.200 Kunden weltweit, um in einer sich ständig verändernden Welt bessere Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ortec.com

Über Battery Ventures

Battery Ventures schließt Partnerschaften mit herausragenden Gründern und Managementteams, die branchenprägende Unternehmen aufbauen. Battery ist unter anderem in den Bereichen Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur, Online-Marktplatz, IT im Gesundheitswesen und Industrietechnologie aktiv. Die 1983 gegründete Investmentfirma fördert Unternehmen in allen Phasen von Early-Stage über Wachstum bis hin zu Buyout-Investitionen. Battery Ventures ist an sechs Standorten vertreten: London, Herzliya (Israel), Boston, San Francisco, New York und Menlo Park (Kalifornien). Folgen Sie Battery Ventures auf X über @BatteryVentures, besuchen Sie unsere Website unter www.battery.com; eine Übersicht aller Battery Unternehmen.

