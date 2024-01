© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Wells Fargo stuft Boeing mit Beginn der Federal-Aviation-Administration-Prüfung herab. Die Aktien notieren nach dem Debakel der vergangenen Woche erneut im roten Bereich. Wells Fargo hat die Aktien des Flugzeugherstellers am Dienstag von "Übergewichten" auf "Gleichgewichten" herabgestuft und gleichzeitig ihr Kursziel von 280 auf 225 US-Dollar gesenkt. Das sind nur drei Prozent mehr als der Schlusskurs der Boeing-Aktie am Freitag. Selbst nach dem 12,6-prozentigen Ausverkauf von Boeing in der vergangenen Woche ist der Wells-Fargo-Analyst Matthew Akers der Ansicht, dass die Bewertung der Aktie immer noch nicht attraktiv genug sei, um die laufende Prüfung durch die Federal Aviation …