Neustadt am Rübenberge (ots) -Mit der Solarpflicht fordern viele Bundesländer von Hausbesitzern Investitionen in erneuerbare Energien, um die Energiewende voranzutreiben und die nationalen Klimaziele zu erreichen. Doch viele zögern noch - häufig aufgrund fehlendem Wissen, Unklarheiten über die konkreten Vorgaben und die Angst vor hohen Investitionen.Das Warten auf klare Regelungen oder günstigere Preise kann allerdings eine riskante Wette sein. Jetzt zu handeln bedeutet, sich frühzeitig auf die kommenden Anforderungen einzustellen und von den finanziellen und ökologischen Vorteilen der Solartechnik zu profitieren. Dabei gibt es einige Aspekte für Hausbesitzer zu beachten.Informationen über die Voraussetzungen im jeweiligen Bundesland einholenAktuell zeichnet sich zwar eine bundesweite Forderung nach der Solardachpflicht ab, die Umsetzung ist in den einzelnen Bundesländern jedoch noch nicht einheitlich. Während teilweise schon konkrete Fristen feststehen, wird in anderen Ländern noch über den genauen Zeitplan diskutiert. Auch die Höhe der Förderungen fällt unterschiedlich aus. Manche Bundesländer unterstützen Hausbesitzer mit großzügigen finanziellen Entlastungen bei der Modernisierung ihres Eigenheims, an anderen Orten hingegen gibt es nur wenige oder gar keine Fördermöglichkeit. Für Hausbesitzer bedeutet das, dass sie sich in einem ersten Schritt über die Voraussetzungen in ihrem Bundesland informieren sollten. Nur so können sie rechtzeitig auf gesetzte Fristen reagieren und gegebenenfalls bereitgestellte Förderungsmittel in Anspruch nehmen.Anforderungen der eigenen Immobilie prüfenDer nächste Schritt sollte die genaue Überprüfung der eigenen Möglichkeiten sein. Mittlerweile gibt es zahlreiche verschiedene Modelle von Solaranlagen auf dem Markt, die sich hinsichtlich der Effizienz zum Teil deutlich unterscheiden. Damit Hausbesitzer von der Neuregelung tatsächlich profitieren können, sollten sie die Solaranlage dementsprechend genau auf die Bedingungen der eigenen Immobilie anpassen lassen. Dazu gehört auch die Wahl der richtigen Größe. Dabei gilt: Je größer die zu versorgende Fläche des Hauses ist, desto größer sollte auch die Solaranlage ausfallen. Nur dann ist gewährleistet, dass diese in der Lage ist, genug Strom zu produzieren, damit es zu spürbaren Entlastungen bei der Stromrechnung kommt.Sparpotenziale bei der Umsetzung ausreizenLangfristig betrachtet sparen Hausbesitzer am meisten, wenn sie bei der Wahl ihrer Solaranlage auf größtmögliche Effizienz setzen. Dazu trägt zum einen das geeignete Modell bei, doch auch weitere Einflussfaktoren wie der Neigungswinkel sowie die Ausrichtung der Solaranlage sollten berücksichtigt werden, damit die Anlage möglichst viel Strom produzieren kann. Auch ein Vergleich der Anbieter ist unbedingt empfehlenswert. Langjährige Erfahrung beim Verkauf und der Montage von Solaranlagen ist dabei das ausschlaggebende Qualitätsmerkmal.FazitDie Solardachpflicht ist kein vages Phänomen, sondern eine immer konkreter werdende Entwicklung in Deutschland. Wer bereits jetzt Vorkehrungen trifft und Informationen einholt, kann je nach Bundesland nicht nur von attraktiven Fördermöglichkeiten profitieren, sondern wird auch nicht von zukünftigen Bestimmungen unter Druck gesetzt werden.Über Henning Hanebutt:Henning Hanebutt ist Geschäftsführer der Hanebutt Gruppe. Gemeinsam mit seinem Sohn Heiner Hanebutt leitet er das Traditionsunternehmen, das seinen Dachdeckerbetrieb stetig erweitert hat und heute ein breites Dienstleistungsspektrum rund um das Dach und die Fassade anbietet. Mit 14 Niederlassungen an zehn Standorten in ganz Deutschland ist die Hanebutt Gruppe nicht nur bundesweit, sondern auch international tätig. Trotzdem ist das Unternehmen mit seiner Region eng verbunden und legt großen Wert auf Qualität und Kundenzufriedenheit. Mehr Informationen dazu unter: https://www.hanebutt.de/