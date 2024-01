Übernahme erweitert das Produktportfolio und die technische Bandbreite von PennEngineering

PennEngineering gab heute die Übernahme von Sherex Fastening Solutions bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Installation von Blindnietmuttern und zugehörigen Befestigungslösungen.

Sherex, mit Hauptsitz in Buffalo, New York, ist der führende technische Anbieter von Blindnietmuttern mit hoher Anwendungsexpertise und weltweiten Produktionskapazitäten. Sherex hat einen beachtlichen Wachstumskurs absolviert und wächst weiter kontinuierlich durch den Vertrieb von technischen Lösungen, die zusammen mit den branchenführenden Nietmuttern die optimalen Lösungen für die Gesamtbetriebskosten bieten.

"In Kombination mit unserer Marke ATLAS Nietmuttern positioniert sich das Unternehmen durch die Übernahme von Sherex als weltweit führender Anbieter von Nietmuttern. Wir freuen uns, das Know-how von Sherex in die PennEngineering-Familie einzubringen", sagte Pete George, CEO. "Der Unternehmergeist und technischer Verstand von Sherex werden in Verbindung mit unserer ATLAS-Produktlinie und den umfangreichen Kompetenzen von PennEngineering zur Stärkung unserer Fähigkeit beitragen, unseren Kunden rund um den Globus schnell innovative, qualitativ hochwertige Verbindungslösungen zu liefern."

Adam Pratt, President von Sherex erklärt: "Durch die Kooperation mit PennEngineering kann Sherex seinen Kunden zusätzliche globale Fertigungskapazitäten zur Verfügung stellen, um deren Anforderungen weltweit zu erfüllen. Unsere langjährigen Kundenbeziehungen, kombiniert mit dem Ruf und der Geschichte von PennEngineering, werden es uns ermöglichen, unseren Kunden weiterhin einen Mehrwert zu bieten."

Adam Pratt wird die Position des President von Sherex und ATLAS übernehmen und an Pete George, CEO von PennEngineering berichten. Alex Hsiao wird weiterhin als General Manager von Sherex Taiwan tätig sein.

Über PennEngineering

Seit 1942 genießt PennEngineering einen nachhaltigen Ruf als weltweit führendes Unternehmen in der Befestigungsindustrie. Die Marken des Unternehmens, PEM, PROFIL, ATLAS, PennAuto, gelten als die führenden Hersteller von Clinch- und anderen mechanisch befestigten Verbindungselementen. Haeger, für Installationssysteme und Heyco für geformte und gestanzte Produkte.

PennEngineerings beständiges Streben nach technischer Expertise und globaler Innovation stellt sicher, dass wir unser Portfolio kontinuierlich um Technologien und Lösungen erweitern, die es unseren Kunden ermöglichen, mit den Herausforderungen des Marktes nicht nur Schritt zu halten, sondern sie zu übertreffen.

Über Sherex

Sherex Fastening Solutions ist ein innovativer Hersteller von Verbindungselementen für eine Vielzahl von Branchen. Sherex Produktlinien von Einnietmuttern, Einpressmuttern, Gewindeeinsätzen, Disc-Lock und TEC Series Keilverriegelungsprodukte und Befestigungssysteme werden von vielen Fortune-500-OEMs verwendet, um Befestigungspunkte zu verstärken und gleichzeitig die Montagezeiten und den Abfall zu reduzieren.

