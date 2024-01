Der Rajiv Gandhi International Airport (HYD) belegte den zweiten Platz in Bezug auf Pünktlichkeit in den Kategorien globale und große Flughäfen für 2023.

Der Kempegowda International Airport (BLR) belegte sowohl in der Rangliste der globalen als auch der großen Flughäfen den dritten Platz.

Der Osaka International Airport (ITM) belegte den ersten Platz in der Kategorie der mittelgroßen Flughäfen sowie in der APAC-Region.

Zwei der fünf besten Flughäfen der Welt in Bezug auf die Pünktlichkeit waren in diesem Jahr Flughäfen in Indien, so das Ergebnis der jährlich von Cirium durchgeführten On-Time Performance Review.

Der Rajiv Gandhi International Airport belegte mit 84,42 pünktlicher Flüge den zweiten Platz in der weltweiten Rangliste, dicht gefolgt vom Kempegowda International Airport, der mit 84,08 pünktlicher Flüge den dritten Platz belegte.

Auch in der Kategorie der mittelgroßen Flughäfen belegte mit dem Osaka International Airport ein weiterer Flughafen aus der APAC-Region den ersten Platz mit beeindruckenden 90,71 pünktlichen Flügen. In der Kategorie der kleinen Flughäfen belegte der Chubu Centrair International Airport (NGO) mit 90,17 pünktlichen Flügen den zweiten und lag damit nur 0,12 hinter dem Erstplatzierten.

Bemerkenswert ist auch, dass Indigo Airlines in der Kategorie der Fluggesellschaften aus dem asiatisch-pazifischen Raum mit 82,12 pünktlicher Flüge einen beeindruckenden vierten Platz in der Kategorie Pünktlichkeit erreicht hat. Und das bei knapp 680.000 Flügen im Jahr 2023.

Ein pünktlicher Flug wird als ein Flug definiert, der innerhalb von 15 Minuten nach der geplanten Ankunft am Gate ankommt. Für einen Flughafen wird er als Abflug innerhalb von 15 Minuten nach dem planmäßigen Abflug definiert.

Jeremy Bowen, CEO von Cirium sagte: "Der jährlich von Cirium veröffentlichte On-Time Performance Review ist eine globale Bewertung der Pünktlichkeit aller Arten von Fluggesellschaften und Flughäfen, wie die starke Präsenz von Unternehmen aus allen Teilen der Welt in der diesjährigen Studie zeigt. Besonders gut haben die indischen Flughäfen abgeschnitten, die in den Kategorien der globalen Flughäfen und der großen Flughäfen Podiumsplätze belegen konnten, und auch in den beiden anderen Flughafenkategorien war die APAC-Region vertreten. Ich möchte allen in diesem Jahr prämierten Fluggesellschaften und Flughäfen meine Glückwünsche aussprechen."

Auch im 15.Jahr nach seiner Einführung beobachtet das On-Time-Performance-Programm von Cirium die operative Leistung von Fluggesellschaften weltweit sehr genau. Unsere umfangreichen und unabhängigen Daten, die wir aus über 600 Echtzeit-Informationsquellen beziehen, sind für die Akteure der Branche von entscheidender Bedeutung. Unsere Daten umfassen Fluggesellschaften, Flughäfen, globale Vertriebssysteme, zivile Luftfahrtbehörden und mehr und gewährleisten somit eine umfassende und neutrale Perspektive.

Cirium wird auch im neuen Jahr, in dem sich die Branche an die post-pandemischen Bedingungen anpasst, weltweit führend bei der Überwachung der Pünktlichkeit in der Luftfahrt sein. Die Daten und Analysen des Unternehmens sollen den Akteuren der Branche eine neutrale, unabhängige Perspektive bieten, die auf dem umfangreichsten und detailliertesten Informationspool basiert, für den mehr als 600 Quellen für Echtzeit-Fluginformationen herangezogen und zusammengestellt wurden.

Diese umfassen die Fluggesellschaften selbst, Flughäfen, globale Vertriebssysteme, Positionsdaten, zivile Luftfahrtbehörden, Flugsicherungsdienstleister, proprietäre Datenpartnerschaften und das Internet. Die Pünktlichkeitsdaten von Cirium werden von einem vollkommen unabhängigen Beratergremium überwacht, das sich aus Branchenexperten zusammensetzt, die einen unvoreingenommenen Blick auf den Luftfahrtsektor haben. Die Überwachung durch das Gremium stellt sicher, dass alle Informationen, die das Unternehmen präsentiert, korrekt und angemessen dargestellt werden.

Die Spitzenreiter unter den internationalen Flughäfen im Jahr 2023 waren:

Flughafen Pünktlichkeits-Ranking Pünktlicher Abflug Flüge insgesamt Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP) 1 84,44 289.817 Rajiv Gandhi International Airport (HYD) 2 84,42 168.426 Kempegowda International Airport (BLR) 3 84,08 237.461 El Dorado International Airport (BOG) 4 84,01 292.486 Salt Lake City International Airport (SLC) 5 83,99 226.705

Die Spitzenreiter unter den asiatisch-pazifischen Fluggesellschaften im Jahr 2023 waren:

Fluggesellschaft Pünktlichkeits-Ranking Pünktliche Ankunft Flüge insgesamt All Nippon Airways (NH) 1 82,75 302.279 Japan Airlines (JL) 2 82,58 308.302 Thai AirAsia (FD) 3 82,52 113.871 IndiGo (6E) 4 82,12 678.446 Air New Zealand (NZ) 5 79,68 175.876

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Einblicke, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und das Kundenerlebnis verbessern.

Cirium ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: LONDON: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

