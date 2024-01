© Foto: Dall-E



Katastrophal schlechte Konjunkturdaten aus den USA: Die Auftragseingänge im Bundesstaat New York brechen im Januar laut des Empire State Manufacturing Index auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Pandemie ein.Drittschlechtester Wert seit Datenerhebung Dramatisch schlechte Konjunkturdaten aus den USA sorgen zur Stunde für Abgabendruck an den Aktienmärkten: Der Empire State Manufacturing Index ist zum Start in das neue Jahr auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch der Corona-Pandemie gerutscht. Statt eines erwarteten Indexwertes von Minus fünf brach der die Auftragseingänge im US-Bundesstaat New York erfassende Index auf -43,7 ein - das ist der drittschlechteste Wert seit der …