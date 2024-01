Der KI-Hype macht's möglich: Analysten erwarten auch in diesem Jahr einen Boom bei Chip-Aktien. Das sind die Top-Halbleiteraktien an der Wall Street im Jahr 2024 auf einen Blick. Die Bank of America (BofA) sieht Rückenwind für den Chip-Sektor durch Faktoren wie die Entwicklung der KI-Infrastruktur, die zunehmende Komplexität des Chipdesigns und die wachsende Bedeutung von Chips in Fahrzeugen. Auch die Schweizer Großbank UBS zeigte sich am 10. Januar optimistisch für die Speicherchip-Branche und wies auf die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz hin. Speicherchips, wie sie in den H100-Grafikprozessoren von Nvidia zum Einsatz kommen, stünden dabei besonders im Fokus. CNBC Pro hat …