XRP News: Schlechte Stimmungswerte und trotzdem bullish?

Ein bösartiger Angriff hat kürzlich die Kryptowährung XRP getroffen und zu einem der negativsten Stimmungsumschwünge in ihrer Geschichte geführt. Die Ursache war ein vereitelter Exploit-Versuch, der eine gigantische, aber letztendlich fehlgeschlagene Transaktion von 25 Milliarden XRP - umgerechnet etwa 15 Milliarden Dollar - beinhaltete. Dieses Ereignis löste weitreichende Beunruhigung in der Krypto-Gemeinschaft aus, da dies immerhin fast die Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung von XRP entspricht.

Stimmung sank auf Tiefpunkt

Die Marktforschungsfirma Santiment berichtete über eine drastische Verschlechterung des Market Sentiments (Stimmung der Anleger) gegenüber der Kryptowährung. Am 14. Januar versuchte ein Angreifer, eine immense Summe von XRP an die Kryptobörse Bitfinex zu transferieren. Dieser Versuch scheiterte zwar und es wurden keine echten XRP-Token transferiert, aber der technische Leiter von Bitfinex, Paolo Ardoino, enthüllte, dass es sich dabei um einen Versuch des sogenannten "Partial Payments Exploit" handelte.

Ardoino erläuterte weiter auf einer Social-Media-Plattform, dass diese Transaktion tatsächlich einen Hackerangriff darstellte. Die Angreifer nutzten dabei eine Methode, die darauf abzielt, die Börse durch die Darstellung von Transaktionen mit enorm hohen Beträgen zu täuschen, während der wahre Wert nur einen Bruchteil davon ausmacht. Im spezifischen Fall schien es, als würden fast 15 Milliarden US-Dollar in XRP transferiert, obwohl der tatsächliche Transferwert nur wenige Cent betrug.

Aufforderung an whale alert, dier Alarmmeldungen zu Überarbeiten

Die Täuschung in diesem Exploit-Versuch basierte auf einer Diskrepanz zwischen dem in der Transaktion angegebenen Betrag und dem real überwiesenen Betrag. In Blockchain-Systemen werden diese Informationen in unterschiedlichen Datenfeldern erfasst: "Amount" zeigt den deklarierten Betrag der Transaktion an, während "delivered_amount" den tatsächlich überwiesenen Betrag repräsentiert. In diesem speziellen Fall betrug der "delivered_amount" lediglich 0,001 USD, obwohl der Betrag im "Amount"-Feld erheblich höher ausgewiesen wurde.

XRP ETF im Gespräch

Noch vor dem Stimmungstief aufgrund des Hackerangriffs war die Stimmung bei XRP sehr positiv. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisteten die Gerüchte über einen möglichen XRP ETF. Auch hier war es das Unternehmen Santiment, welches berichtete, dass die Stimmung gegenüber dem nativen Ripple Token ein "extrem optimistisches" Niveau erreicht hatte. Nachdem feststand, dass der native Token von Ripple nicht als Wertpapier eingestuft wurde, begannen mit der Bitcoin ETF Zulassung die Diskussionen und Spekulationen über die mögliche Genehmigung eines Ripple ETFs.

Diese Spekulationen erhielten zusätzlichen Auftrieb, als Larry Fink, CEO von BlackRock, auf die Frage nach einem Ripple ETF lediglich mit "Darüber kann ich nicht sprechen" antwortete. Steve McClurg, Mitbegründer von Valkyrie Funds, äußerte, dass ihn die Einführung eines Ripple-ETFs nicht überraschen würde.

Außerdem betonte der Chief Investment Officer von Valkyrie, dass die Akzeptanz von ETFs in der Investment- Gemeinschaft wächst. Er glaubt daran, dass weitere ETFs wie Ethereum und XRP anstehen werden, nachdem Grayscale Ripple auf ihre Liste gesetzt haben.

Inmitten dieser positiven Stimmung äußerte sich auch David Schwartz, eine Schlüsselfigur hinter XRP. Er betonte die Wertigkeit von XRP mit den Worten: "XRP kann nicht billig sein". Diese Aussage unterstreicht die Überzeugung, dass der Wert von XRP in Anbetracht seiner technologischen Fähigkeiten und des wachsenden Interesses von großen Investoren nicht unterschätzt werden sollte.

XRP Ökosystem wächst

Parallel zeigt das Ökosystem von XRP auch dessen wachsende Bedeutung. Das XRPL-Ledger überschritt kürzlich die Marke von 5 Millionen Konten, was auf ein starkes Engagement und vielfältige Funktionen innerhalb des Netzwerks hinweist. Daten der XRPL Services zeigen eine aktive Community, wobei nur 1.429 Wallets keine nativen Token halten. Abgesehen von wrapped Token und zentralisierten Börsenbeständen, wird eine erhebliche Menge an XRP-Token auf dezentralen Plattformen gespeichert, was die wachsende Reichweite und den Nutzen des Assets unterstreicht.

XRP Facts, Quelle: https://xrpscan.com/

Skepsis gegenüber Kryptowährungen bleibt jedoch bestehen. Trotz des allgemeinen Optimismus wies der erfahrene Finanzjournalist Charles Gasparino auf mögliche Risiken hin. In einer lebhaften Diskussion mit Ripple-Befürwortern äußerte Gasparino seine Skepsis, insbesondere im Hinblick auf die ETF-Spekulationen, dass Fink sich wohl kaum mit der Kryptowährung XRP auskennt.

Seine Äußerungen zu Larry Finks vager Aussage über einen potenziellen Ripple ETF deuten darauf hin, dass der Finanzmarkt Kryptowährungen wie XRP möglicherweise nicht vollständig versteht oder bereit ist, sie zu akzeptieren.

Preiserwartungen für XRP

Der Kurs von XRP zeigt derzeit eine eher verhaltene Dynamik. Mit einem aktuellen Handelspreis von 0,575 Dollar und einem bescheidenen Zuwachs von 1,2% in den letzten 7 Tagen deutet die Kursentwicklung auf eine Phase der Konsolidierung hin. Der Relative Strength Index (RSI) steht bei 41, was nahe an der Grenze zum überverkauften Bereich liegt und darauf hindeuten könnte, dass eine Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte, falls die Käufer wieder einsteigen.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt eine Annäherung der Signallinie an die MACD-Linie, was auf eine mögliche Trendwende hinweisen könnte, sollte ein Crossover stattfinden. Diese technischen Indikatoren geben den Anlegern oft Hinweise auf die zukünftige Preisrichtung und sehen kurzfristig eher bullisch aus.

Kurs und MACD von XRP, Quelle: www.tradingview.com

Analysten positiv gestimmt

Auch Analysten haben eine optimistische Perspektive für XRP, einige prognostizieren, dass der Coin im Laufe des Jahres einen Aufwärtstrend erfahren und 1,28 Dollar erreichen könnte. Im Durchschnitt wird erwartet, dass XRP bis zum Jahresende einen Preis von 1,45 Dollar erreichen oder sogar bei 1,62 Dollar gehandelt werden könnte.

Eine noch bullischere Prognose kommt von einem Analysten namens Egrag Crypto, der eine beträchtliche Preissteigerung von XRP innerhalb der nächsten Monate voraussieht. Laut seiner Analyse könnte XRP auf 0,85 Dollar, 1 Dollar, 5,5 Dollar und sogar auf 6,1 Dollar steigen. Egrag Crypto stützt sich dabei auf die "Final Wake Up Line", eine technische Markerlinie, die einen bevorstehenden Ausbruch von XRP anzeigen soll.

Bullish sind auch die Prognosen für SPONGEV2. Memecoins erleben derzeit ein Revival, womit auch bekannte Gesichter wieder vermehrt auf dem Bildschirm erscheinen.

Im Juni 2023 verzeichnete $SPONGE, angefeuert durch den Meme-Coin-Boom, einen enormen Erfolg und erreichte eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar und eignete sich eine breite Gefolgschaft an. Nach einem Höchststand und folgender Konsolidierung ist nun Sponge V2 in den Startlöchern, mit einem interessanten Ansatz: Der Presale erfolgt durch Staking der bestehenden SPONGE V1 Token über die Homepage des Coins.

Mit einem beachtlichen Preisanstieg von über 1.000% gegenüber dem letzten Tiefpunkt bereitet sich $SPONGE auf einen möglichen Durchbruch vor, wodurch der Preis wieder eine Null gekürzt und damit eine Stelle nach vorne gerückt werden könnte.

Mehr über den SPONGE V2 Token erfahren

