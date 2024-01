© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang



Nachdem die US-Aufsicht SEC kürzlich Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen hat, erwartet Circle-CEO Jeremy Allaire, dass bald ein Stablecoin-Gesetz in den USA verabschiedet wird.Im Jahr 2024 könnte sich das Blatt für Stablecoins in den USA wenden. Jeremy Allaire, CEO von Circle, dem Unternehmen hinter dem populären Stablecoin USD Coin (USDC), ist überzeugt, dass die USA noch in diesem Jahr Gesetze für Stablecoin-Herausgeber verabschieden werden. Stablecoins sind Kryptowährungen, die an Vermögenswerte wie den US-Dollar oder Gold gebunden sind. Im Gegensatz zu anderen Kryptos wie Bitcoin sind sie wertstabil, ihr Kurs ist nahezu immer konstant. Mit einem Marktvolumen von 135,3 Milliarden US-Dollar …