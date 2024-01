S.E. Al-Dosari: Der neue Dokumentarfilm offenbart die Geheimnisse der Tierwelt des Königreichs

Horizon zeugt von den großen Anstrengungen Saudi-Arabiens zum Schutz und Erhalt der Tierwelt

Konoz, eine Initiative des saudischen Medienministeriums für Regierungskommunikation, hat mit "Horizon" einen neuen Dokumentarfilm veröffentlicht, der die große Artenvielfalt und die natürlichen Ressourcen des Königreichs beleuchtet. Der Dokumentarfilm wurde in Zusammenarbeit mit dem National Center for Wildlife produziert und wird derzeit auf Netflix gestreamt.

Der Film ist die neueste Produktion der Konoz Initiative und will das Bewusstsein für die Artenvielfalt und Biodiversität Saudi-Arabiens und seiner einzigartigen geografischen Gebiete wecken. Außerdem beleuchtet er die großen Anstrengungen, die das Königreich unternimmt, um die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen, seltene Arten zu bewahren und die Welt mit seinen vielfältigen und umfangreichen Ressourcen vertraut zu machen. Der Dokumentarfilm porträtiert die malerische Natur Saudi-Arabiens, seine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt und den Reichtum des Landes.

S.E. Salman bin Yousef Al-Dosari, Medienminister, kommentierte die Veröffentlichung mit den Worten: "Horizon ist ein neuer Dokumentarfilm, mit dem wir der Welt die Geheimnisse und den Reichtum der saudi-arabischen Tierwelt zeigen und näher bringen wollen."

Der Dokumentarfilm nimmt den Zuschauer mit auf eine visuelle Reise durch die große Vielfalt der Pilzorganismen des Königreichs in ihren natürlichen Lebensräumen, wie den Ebenen, Bergen, Tälern und dem weiten Meer. Die Zuschauer lernen die Vielfalt der Tierwelt kennen, wie beispielsweise den Dugong, Delfine, arabische Leoparden, Hirsche und Oryxarten. Außerdem erhalten Sie einen Einblick in die einzigartige Biodiversität des Königreichs, die verschiedenen Landschaften, Regionen und Klimazonen, die das harmonische Zusammenleben von über 10.000 Tierarten ermöglichen, die sich alle auf ihre eigene Weise an die jeweiligen Lebensbedingungen angepasst haben.

In "Horizon" unternehmen die Zuschauer eine visuelle Entdeckungstour durch fünf Elemente: Ökosysteme im Meer, Berge, Wüsten, Menschen und Natur. Außerdem wird der Blick in die Zukunft gerichtet, um die Perspektiven für den ökologischen Reichtum des Königreichs kennenzulernen.

Mohammed Qurban, CEO des National Center for Wildlife, wies auf die Bedeutung dieses gemeinsamen Projekts hin, das in Zusammenarbeit zwischen dem National Center for Wildlife und dem Medienministerium entstanden ist und die verschiedenen Tierarten im Königreich dokumentiert.

Er sagte: "Dieser Dokumentarfilm verdeutlicht die intensiven Bemühungen Saudi-Arabiens, die terrestrischen und marinen Ökosysteme wiederherzustellen, die Biodiversität zu fördern, Schutzgebiete auszuweiten sowie gefährdete Arten in kontrollierten Umgebungen zu züchten und in ihren natürlichen Lebensräumen wieder anzusiedeln. Dies wird das ökologische Gleichgewicht stärken und für Nachhaltigkeit sorgen."

