RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Die Zahl der Reisenden an den Flughäfen des französischen Mischkonzerns Vinci haben dank einer weiteren Erholung im vierten Quartal wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht. Das Passagieraufkommen stieg im vierten Quartal um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Bau-, Energie- und Dienstleistungskonzern am Dienstag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Auf Jahressicht reisten 2023 mit 267 Millionen Passagieren sogar über ein Viertel mehr als 2022, womit das Niveau aus 2019 leicht übertroffen wurde, bevor die Pandemie den weltweiten Reiseverkehr zum Erliegen brachte.

Dabei glichen die vielen Reisenden rund um die Welt die schwächeren Zahlen im Heimatmarkt Frankreich mehr als aus: Auch dort erholte sich das Passagieraufkommen zwar weiter, die Zahlen liegen aber noch nicht wieder über den Werten von 2019./lew/jsl/he