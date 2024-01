© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Nvidia hat das Jahr 2024 begonnen, wie es 2023 beendet hat - mit einer atemberaubenden Rallye: Die Bewertung des Chip-Herstellers ist bereits um 130 Milliarden US-Dollar gestiegen. The sky is the limit?Der Aktienkurs von Nvidia ist in diesem Jahr bereits um zehn Prozent gestiegen und setzt damit seine 240-Prozent-Rallye aus dem Jahr 2023 fort. Die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens ist laut Daten von Refinitiv im Jahr 2024 bisher um 128 Milliarden US-Dollar auf fast 1,4 Billionen US-Dollar gestiegen. Die anhaltende Begeisterung der Anleger für KI-Investitionen hat das herausragende Wachstum des Chipherstellers weiter angeheizt. Damit ist Nvidia das fünftwertvollste Unternehmen in …