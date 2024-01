Am 11. Januar stellte Xenco Medical, das Unternehmen für bahnbrechende Medizintechnologie, auf der Consumer Electronics Show 2024 in Las Vegas seine im TrabeculeX Continuum integrierte konvergente Technologie für die Bereiche digitale Gesundheitsversorgung und Biomaterialien vor. Das TrabeculeX Continuum besteht aus der FDA-zugelassenen TrabeculeX Bioactive Matrix und der TrabeculeX Recovery App und bildet somit die erste technologiegestützte Brückentechnologie zwischen Orthobiologie und digitaler Gesundheitsversorgung. Diese führt die Implantation von Biomaterialien und die postoperative Patientenversorgung zusammen. Chirurgen, die die von de FDA zugelassene TrabeculeX Bioactive Matrix von Xenco Medical implantiert haben, können damit Patienten in die TrabeculeX Recovery App eintragen und sowohl eine therapeutische Fernüberwachung durchführen, als auch am asynchronen Video- und Textnachrichtendienst teilnehmen. Das TrabeculeX Continuum bildet ein völlig neuartiges Zusammenspiel aus regenerativer Medizin und digitaler Gesundheitsversorgung.

On January 11th, trailblazing medical technology company Xenco Medical unveiled its convergent technology bridging Digital Health and Biomaterials by showcasing its TrabeculeX Continuum at the 2024 Consumer Electronics Show in Las Vegas, Nevada. Comprising the TrabeculeX Bioactive Matrix and the TrabeculeX Recovery App, the TrabeculeX Continuum is the first technology-enabled bridge between orthobiologics and digital health, unifying a patient's biomaterial implantation and postoperative journey. (Graphic: Business Wire)

Xenco Medical hat das regenerative Biomaterial, das im TrabeculeX Continuum enthalten ist, so ausgeführt, dass es die Hydroxycarbonat-Apatit-Bildungsfähigkeiten von Bioglas in jeder TrabeculeX Bioactive Matrix auf eine Weise nutzt, dass eine dreidimensionale Knochenbildung durchgeführt wird. Unter Ausnutzung einer komplexen Topographie setzt der neuartige Aufbau der TrabeculeX Bioactive Matrix im Sub-Mikron-Bereich an und deckt das gesamte Gitternetz ab. Die TrabeculeX Recovery App überbrückt die Spanne von der Implantation bis zur vollen körperlichen Wiederherstellung und ermöglicht es den Chirurgen, die die TrabeculeX Bioactive Matrix verwendet haben, ihre Patienten so zu analysieren, dass die Verschreibung und Fernüberwachung von patientenspezifischen Rehabilitierungsplänen sowie die Nutzung asynchroner Video- und Textnachrichtendienste möglich wird.

"Als Unternehmen für chirurgische Technologie, das sich nicht nur der interoperativen Versorgung unserer Patienten verpflichtet fühlt, sondern auch deren langfristiger Wiederherstellung, sind wir bestrebt, die Barrieren auf dem festgelegten Weg von der Operation bis zur vollständigen Wiederherstellung beiseite zu räumen. Wir freuen uns, mit dem TrabeculeX Continuum eine verbindende Technologie einführen zu können, die den Genesungsweg des Patienten in vollem Umfang berücksichtigt, anstatt lediglich einzelne Momente der medizinischen Versorgung", sagte der Gründer und CEO von Xenco Medical, Jason Haider.

Xenco Medical ist ein Pionier in der Anwendung fortschrittlicher Materialwissenschaften für die Konzeption von chirurgischen Instrumenten und auch von Implantaten. Das neuartige, auf die Materialkunde gestützte Portfolio aus chirurgischen Einwegsystemen aus Verbundpolymeren und biomimetischen Wirbelsäulenimplantaten aus Titanschaum wird von Gesundheitseinrichtungen im ganzen Land genutzt. In Anerkennung seiner bahnbrechenden Technologien wurde Xenco Medical vom Fast Company Magazine 2023 in die Liste der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

