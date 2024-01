Der DAX startete am heutigen Dienstag mit einem Gap-down in den Handel und rutschte in der Folge im bisherigen Tagestief bis auf 16.471 Punkte ab. In der Folge konnte der DAX wieder hochziehen und zeigt sich aktuell im außerbörslichen Handel im Bereich von 16.520 Punkten höher. Im Fokus steht nun zunächst das offene Eröffnungs-Gap auf der Oberseite. Gaps werden in der Regel wieder schnell geschlossen und das obere Gap bei 16.608 Punkten sollte als ...

