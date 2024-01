Analyseplattform ermöglicht gründliche, zugängliche Untersuchung von Einzelzelldaten

Parse Biosciences ein führender Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Sequenzierlösungen für Einzelzellen, hat heute die Akquisition des Unternehmens für Datenanalysesoftware Biomage bekannt gegeben. Nach der Akquisition haben Kunden über eine intuitive Benutzeroberfläche Zugang zu einer reichhaltigeren Auswahl an Analysetools für die Analyse von Einzelzellen. Durch die Kombination von Biomage's leistungsstarken Datenanalysetools mit der kombinatorischen Strichkodierungstechnik Evercode von Parse erhalten Forscher in wesentlich kürzerer Zeit tiefere Einblicke.

Biomage hosts und unterstützt die größte Gemeinschaftsinstanz von Cellenics einer cloud-basierten Datenanalyseplattform für RNA-Sequenzierung von Einzelzellen. Über eine intuitive Benutzeroberfläche bietet die Plattform Cellenics Forschern ein leistungsstarkes Analysetool, ohne dass sie über Bioinformatikkenntnisse verfügen müssen. Seit der Einführung der Plattform im Jahr 2021 hat Biomage die durchschnittliche Zeit für die Analyse von sechs Monaten auf zwei Wochen verkürzt. Fast 4.000 Forscher weltweit nutzen die Plattform, davon 200 Wissenschaftler täglich.

"Die Plattform ist für Einzelzellenforscher auf der ganzen Welt schnell zu einer vertrauenswürdigen Ressource geworden," sagte Parse Biosciences Mitgründer und CTO Charles Roco. "Die Integration der Software in Parse's Angebotsportfolio gibt unseren Kunden in unglaublich kurzer Zeit Zugang zu einer umfassenden, dynamischen Untersuchung von Einzelzelldaten."

"Die Kombination von Parse's Skalierbarkeit was wesentlich mehr Experimente ermöglicht als andere Einzelzellentechnologien mit Biomage's Technologie für die Beschleunigung von Analysen ist unschlagbar. Das hat für die Einzelzellen-Community weitreichende positive Auswirkungen," meinte der Biomage Mitgründer und CEO Adam Kurkiewicz.

Alle derzeitigen Mitarbeiter von Biomage werden in das Team von Parse integriert.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein globales Life Sciences-Unternehmen mit der Mission, Fortschritte für die menschliche Gesundheit und die wissenschaftliche Forschung zu erbringen. Es versetzt Forscher in die Lage, Einzelzellsequenzierung mühelos in noch nie dagewesenem Umfang durchzuführen. Diese innovative Methode ermöglicht bahnbrechende Entdeckungen für die Behandlung von Krebs sowie Nieren- und Lebererkrankungen, die Gewebereparatur, die Stammzellentherapie, die Entwicklung des Gehirns und das Immunsystem.

Parse wurde auf der Grundlage einer transformativen Technologie an der University of Washington gegründet. Das Unternehmen hat Kapital von mehr als $100 Millionen aufgebracht und seine Technologie wird von mehr als 1.000 Laboren weltweit genutzt. Zum stetig wachsenden Produktportfolio gehören Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Gene Capture und ein Softwaretool für die Datenanalyse.

Parse Biosciences hat seinen Hauptsitz in Seattle, im lebhaften Bezirk South Lake Union von Washington. Vor Kurzem hat das Unternehmen ein Gebäude mit einer Fläche von 3.160 Quadratmetern und einem hochmodernen Labor bezogen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240116599529/de/

Contacts:

Jay Roberts, SRPR

jay@shevrushpr.com 917.696.2142