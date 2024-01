© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk



Eine gemessen an den Konjunkturdaten eher ereignisarme Woche steht bevor. Gastautor Kai-Philipp Adamietz, Senior Devisenhändler bei Ebury, nimmt die drei spannendesten Währungspaare unter die Lupe.In der vergangenen Woche bewegten sich nahezu alle wichtigen Währungspaare innerhalb einer Range von 0,5 Prozent. Market Mover bleibt weiter die Erwartung an die Notenbank-Politiken der großen Volkswirtschaften. Wir glauben, dass Marktteilnehmer, die eine Zinssenkung in den USA schon im März erwarten, auf dem falschen Fuß erwischt werden könnten. Das Währungspaar zeigt seit Monaten eine schwächere Tendenz. Kurzfristig scheint das Abwärts-Potenzial allerdings begrenzt. Die hawkishe Guidance der …