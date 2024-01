Spinnaker Support (Spinnaker), der Marktführer für Software-Support von Drittanbietern, dem weltweit über 1.000 Kunden vertrauen, wurde im 2023 Gartner Market Guide for Independent Third-Party Software Support (TPSS) for Megavendors im zweiten Jahr in Folge als Representative Vendor ausgezeichnet.

Gartner beschreibt unabhängige TPSS für IBM-, Microsoft-, Oracle- und SAP-Software als günstigere Alternative zu den Wartungs-, Support- und Beratungsgebühren, die von diesen vier Megavendoren erhoben werden.

Weiter führte Gartner aus: "Die durchschnittlichen jährlichen Einsparungen liegen bei einem Vergleich der Kosten für TPSS-Services mit den jährlichen Preismodellen und Richtlinien für Wartung und Support von IBM, Microsoft, Oracle und SAP in der Regel bei 50 %."

Außerdem stellt der Bericht fest: "Software stellt in Bezug auf die IT-Ausgaben die zweithöchste Kategorie dar, weshalb die Verantwortlichen in den Bereichen Beschaffung, Einkauf und Lieferantenmanagement die Möglichkeiten zur Kosteneinsparung durch unabhängige Drittanbieter prüfen."

Matt Stava, CEO von Spinnaker Support, sagte: "Wir sind stolz darauf, dass Spinnakers Software-Support-Angebot für Drittanbieter von Gartner im 2023 Market Guide for Independent Third-Party Software Support for Megavendors aufgeführt wurde. Unser Expertenteam bietet Drittanbieter-Support, um die Software-Ökosysteme von Unternehmen in aller Welt zu optimieren und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, Kapital und Ressourcen für digitale Transformationsprojekte und KI-gestützte Innovationen freizusetzen."

Der komplette 2023 Market Guide steht hier zum Download bereit.

Weitere Informationen über Spinnaker Support erhalten Sie unter www.spinnakersupport.com

Haftungsausschluss Gartner:

Gartner Market Guide for Independent Third-Party Software Support for Megavendors, Rob Schafer, Allison Adams, et al., 27. November 2023

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA sowie international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Garantien für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Spinnaker Support

Über 1.000 Unternehmen in aller Welt vertrauen bei ihren dringendsten und wichtigsten Anforderungen an Unternehmenssoftware auf Spinnaker Support.

Die Experten von Spinnaker Support bieten ein umfassendes Service-Portfolio bestehend aus Drittanbieter-Support, Managed Services, Beratung und modernster Sicherheitslösungen an, um die Software-Ökosysteme der Kunden zu optimieren. Sie unterstützen Oracle, SAP, JD Edwards, Salesforce und Microsoft und schaffen so die Voraussetzungen, dass Kunden wertvolles Kapital und Ressourcen freisetzen und die Sicherheit und Leistung ihres Software-Ökosystems zuverlässig maximieren können. Mit Spinnaker haben Unternehmen die Möglichkeit, Softwareentscheidungen auf Basis ihrer Geschäftsinitiativen zu treffen, anstatt sich an der Roadmap ihres Anbieters von Unternehmenssoftware zu orientieren.

