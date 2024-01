Erleben Sie die Zukunft der Konnektivität mit FEEL TECH: Eine innovative Technologie für die sensorische Kommunikation

NTT DOCOMO, INC. gab heute bekannt, vom 26. bis 29. Februar auf dem MWC Barcelona 2024, der weltweit größten Mobilfunkmesse, in Barcelona, Spanien, als Aussteller vertreten zu sein. Am Stand von DOCOMO werden die technologischen Fortschritte des Unternehmens seit dem letzten Jahr ausgestellt und es werden Präsentationen zu den Kernthemen 6G, offene Funkzugangsnetze (Open RAN) und erweiterte Realität (XR) stattfinden, die die internationale Standardisierung vorantreiben und die globalen Geschäftsmöglichkeiten durch die Implementierung von Kommunikationstechnologien der nächsten Generation fördern sollen.

Zum Thema 6G wird es interaktive Vorführungen von FEEL TECH geben, einer innovativen Technologie, die den Austausch von sensorischen Informationen zwischen Menschen mit der Human Augmentation Platform von DOCOMO in Verbindung mit einem 6G-Netzwerk revolutioniert. Diese bahnbrechende Technologie soll die verständliche Übertragung von sensorischen Informationen erleichtern, die oft nur schwer verbal kommuniziert werden können, den Weg für eine neue Kommunikationskultur ebnen und einen Mehrwert zur Steigerung der Lebensqualität bieten.

Außerdem wird der Messestand einen Eindruck von der kommenden Welt von 6G und fortschrittlichen Mobilfunktechnologien vermitteln, die DOCOMO derzeit entwickelt, wie etwa ein nicht-terrestrisches Netzwerk (NTN) mit hoch gelegenen Plattformstationen (HAPS) 1 die eine breite Ausdehnung von Kommunikationsdiensten über die Reichweite herkömmlicher terrestrischer Netzwerke hinaus ermöglichen sollen, von abgelegenen Meeren bis hin zum Weltraum in niedriger Höhe.

Im Hinblick auf Open RAN wird DOCOMO nicht nur die unter der Marke OREX ®2 entwickelten Dienste (OREX-Pakete) vorstellen, sondern auch die neuesten Initiativen, die seit der Einführung von OREX mit verschiedenen globalen Anbietern und Betreibern durchgeführt wurden, um Open RAN Wirklichkeit werden zu lassen.

Im Bereich XR wird DOCOMO das erste Konzeptmodell 3 der XR-Brille von NTT QONOQ Devices, INC. 4 vorstellen, deren Markteinführung für Mitte 2024 geplant ist, und Bilder der Nutzung zeigen.

DOCOMO freut sich darauf, auf dem MWC Barcelona 2024 seine innovativen Technologien und Geschäftsbereiche zu präsentieren, die das Unternehmen unter dem Markenslogan "changing worlds with you" entwickelt.

Weitere Informationen zu den Exponaten von DOCOMO und der Ausstellung insgesamt finden Sie im Anhang.

1 Unbemannte Fluggeräte, die tagelang oder monatelang in der Stratosphäre fliegen und mit Hilfe von Relais in bergigen und abgelegenen Gebieten sowie zu Wasser und in der Luft eine mobile Verbindung (bis zu 200 km Reichweite) auf äußerst kosteneffizienter Basis bereitstellen.

2 OREX kündigt OREX Open RAN Service Lineup an https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2023/0927_00.html

3 Die Spezifikationen der im Handel erhältlichen Produkte können von den Ausstellungsstücken abweichen.

4 NTT QONOQ, INC. und die SHARP CORPORATION gründen ein Joint-Venture-Unternehmen, NTT QONOQ Devices, INC.

https://www.devices.nttqonoq.com/pdf/20230327.pdf

Die Human Augmentation Platform, FEEL TECH und OREX sind eingetragene Marken von NTT DOCOMO, INC. in Japan.

Über NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, Japans führender Mobilfunkbetreiber mit über 88 Millionen Abonnements, gehört zu den weltweit führenden Anbietern von 3G-, 4G- und 5G-Mobilfunktechnologien. Über das Kerngeschäft der Kommunikationsdienste hinaus geht DOCOMO in Zusammenarbeit mit einer wachsenden Zahl von Unternehmen ("+d"-Partner) neue Wege und schafft aufregende und nützliche zusätzliche Dienste, die die Art und Weise verändern, wie Menschen leben und arbeiten. Im Rahmen eines mittelfristigen Plans für 2020 und darüber hinaus leistet DOCOMO Pionierarbeit bei der Entwicklung eines zukunftsweisenden 5G-Netzes, um innovative Dienste zu ermöglichen, die die Erwartungen der Kunden übertreffen und sie inspirieren.

https://www.docomo.ne.jp/english/

Anhang

Überblick über den Messestand von NTT DOCOMO auf dem MWC Barcelona 2024

1. Ausstellungen Thema Ausstellung und Demo Details 6G Drahtlose Technologien und NTN Nicht-terrestrische Netzwerkinitiativen für 6G und erweiterte Abdeckung, inklusive technischer Erklärungen, Dioramen und Simulatoren. Human-Augmentation-Plattform Plattform und FEEL-TECH-Technologie für den Austausch sensorischer Informationen zwischen Menschen. Open RAN Virtuelle Tour durch das Shared Open Lab Virtueller 360-Grad-3D-Rundgang durch die OREX-Prüfumgebung. Automatisiertes Netzwerkdesign und automatisierte Wartung Vorführung aktueller Systeme für automatisiertes Netzwerkdesign und automatisierte Wartung. XR Konzeptionelles Modell der XR-Brille Ein Anschauungsmodell und ein Video, um zu zeigen, wie die neue Brille verwendet werden kann.

2. Standort des Standes von NTT DOCOMO

Halle 4 Stand 4E50

3. Präsentation

Vorläufiger Titel: Open RAN: Towards Commercialization and Operations (Open RAN: Auf dem Weg zu Kommerzialisierung und Betrieb)

Wann: Montag, 26. Februar von 13:15 bis 13:45 Uhr (Ortszeit)

Wo: Broadcast Stage, Halle 4

Referent: Herr Sadayuki Abeta, OREX-Experte, NTT DOCOMO

Hinweis: Inhalt und Zeitplan können sich ändern. Bitte besuchen Sie MWC Barcelona 2024 für die neuesten Informationen.

Referenz

MWC Barcelona 2024

https://www.mwcbarcelona.com/

1. Termine und Uhrzeiten

26. bis 29. Februar

08:30 bis 19:00, am letzten Tag jedoch 08:30 bis 16:00 (jeweils Ortszeit)

2. Veranstaltungsort

Fira Gran Via

Av. Joan Carles I, 64

08908 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona, Spanien

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

NTT DOCOMO

Herr Ryoichi Sakurai oder Herr Ryohei Yoshioka

Abteilung Brand Communication

mwc_pr@nttdocomo.com

Weber Shandwick für NTT DOCOMO

nttdocomo@webershandwick.com