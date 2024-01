AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Griff der Ampel in die Rentenkasse:

"Die stornierten bzw. gekürzten Bundeszuschüsse an die Rentenversicherung addieren sich über die Jahre auf stattliche Milliardenbeträge - Milliarden, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer am Ende vermutlich über höhere Beitragssätze bezahlen müssen. Das ist nicht nur ziemlich kurzsichtig gedacht, sondern vor allem für die SPD ein Problem, die sich der Sozialpolitik seit jeher besonders verpflichtet fühlt und deren Bundeskanzler sich so ganz nebenbei auch noch fünf Milliarden Euro von der Bundesagentur für Arbeit holt. Eine vorausschauende Sozialpolitik dagegen belässt das Geld im System und versucht, die Beitragssätze so lange wie möglich stabil zu halten."/DP/jha