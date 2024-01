HANNOVER (dpa-AFX) - Wirtschaftsexperten stellen an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) ihr Konjunkturbarometer für die deutsche Landwirtschaft in diesem Jahr vor. Hohe Kosten für Energie, Dünger und Futtermittel belasten die Agrarunternehmen. Weitere Schwierigkeiten ergeben sich aus extremen Klimasituationen und aus geopolitischen Konflikten, die Einfluss auf weltweite Handelsbeziehungen haben. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) will mit seinem Konjunkturbarometer unter anderem zeigen, wie sich die Umsätze in den Betrieben der Ernährungsindustrie und der Landtechnikbranche im vergangenen Jahr entwickelt haben und wie die Aussichten eingeschätzt werden.

Zwei Tage vor Beginn der Agrarmesse Grüne Woche will sich zudem die Land- und Ernährungswirtschaft zur Branchenlage insgesamt äußern. Dazu werden kurz nach den Bauernprotesten unter anderem Vertreter des Deutschen Bauernverbandes und der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie in Berlin erwartet (11.00 Uhr)./eks/DP/jha