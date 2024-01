Globales Angebot bietet umfassende Buchungsplattform, Rabatte, Treueprämien und Tools für das Programmmanagement.

Hilton stellt heute mit Hilton for Business ein neues, digital ausgerichtetes Reiseprogramm vor, das Geschäftsleuten kleiner und mittelständischer Unternehmen das Reisemanagement vereinfacht und gleichzeitig die Prämien und Rabatte optimiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240117265789/de/

(Photo: Business Wire)

Das globale Programm beinhaltet umfassende Funktionen, um die Buchung und das Verwalten von Geschäftsreisen zu verbessern und Geschäftskunden und den Mitarbeitenden weltweit Hilton-Honors-Vorteile zu bieten.

Hilton for Business erfüllt ein wachsendes Bedürfnis: Daten von Hilton haben ergeben, dass 75 Prozent der kleinen und mittelständischen Geschäftskunden ihre Geschäftsreisen selbst buchen und ihre Reisen intern verwalten. Darüber hinaus zeigt Hiltons 2024 Trends Report, dass es 80 Prozent der Reisenden weltweit wichtig ist, ihre gesamte Reise online buchen zu können.

"Bei Hilton hören wir unseren Kunden zu und entwickeln dementsprechend Innovationen, die ein hervorragendes Hotelerlebnis für jeden Aufenthalt bieten. Das gilt auch für kleine und mittlere Geschäftskunden, die nach einer Reiseplattform und Vorteilen gesucht haben, die ihre individuellen Bedürfnisse erfüllen und den Ablauf von der Buchung bis zur Abrechnung erleichtern", so Chris Silcock, President Global Brand and Commercial Services, Hilton. "Wir freuen uns sehr, heute offiziell Hilton for Business als unsere strategische Lösung einzuführen, die für diese Kunden und ihre Mitarbeitenden das Geschäftsreise-Erlebnis verbessert."

Kleine und mittelständische Unternehmen können ihre Geschäftsreise-Erlebnisse nun reibungsloser gestalten, indem sie Hilton for Business wie folgt nutzen:

Rabatte über das gesamte Portfolio

Kleine und mittelständische Unternehmen, die sich bei Hilton for Business anmelden, erhalten Zugang zu reduzierten Preisen über das gesamte Portfolio von Hilton, das 7.400 Hotels umfasst, sowohl auf der Website als auch in der Hilton Honors App.

Reiseprämien für kleine Unternehmen und ihre Mitarbeitenden

Mit dem Programm können Unternehmen über das preisgekrönte Hilton-Treueprogramm Hilton Honors Erfolgsprämien verdienen. Dazu zählen:

Unternehmen, die sich bei Hilton for Business anmelden, erhalten 7.500 Hilton-Honors-Bonuspunkte, sobald ein Programmmitglied einen ersten Hotelaufenthalt abgeschlossen hat.

Nach 10 Übernachtungen eines Programmteilnehmers erhält das Unternehmen 5.000 Hilton-Honors-Bonuspunkte. Diese Bonuspunkte werden dem Firmenkonto des Unternehmens gutgeschrieben und können an das Unternehmen selbst und/oder auf jedes Mitglied des Programms Hilton for Business übertragen werden.

Einzelreisende, d. h. sowohl Inhaber als auch Mitarbeitende, sammeln weiterhin ihre persönlichen Hilton-Honors-Punkte und Vorteile bei jedem Aufenthalt.

Schnelles Onboarding

Unter Hilton.com/HiltonforBusiness können Inhaber von kleinen und mittelständischen Unternehmen bzw. deren Reiseadministratoren sich und ihre Unternehmen über ihr eigenes Hilton-Honors-Konto registrieren. Sie erhalten so Zugang zu einem umfassenden und intuitiven Self-Service-Reisebuchungs- und -Managementsystem. Hilton for Business wirkt langwierigen und komplizierten Anmeldeprozessen bewusst entgegen und wurde so entwickelt, dass ein schneller Anmelde- und Verifizierungsprozess möglich ist. Nach der Registrierung erhalten Unternehmen und Mitarbeitende Zugang zur Buchungswebsite und zu weiteren attraktiven Vorteilen. Reisenden können zudem getrennte Profile für Privat- und Geschäftsreisen in ihrem eigenen Hilton-Honors-Konto erstellen, was eine nahtlose Abgrenzung und Verwaltung der beiden Profilen ermöglicht.

Einfache Programmverwaltung

Zusätzlich dazu, dass es jedem Reisenden in einem Unternehmen ermöglicht, problemlos vergünstigte Tarife zu buchen, haben Unternehmenseigentümer volle Kontrolle und können das Programmmanagement an beliebig viele Administratoren delegieren. Mitarbeitende hinzuzufügen ist zudem unkompliziert je mehr Mitarbeitende in das Programm aufgenommen werden, desto mehr Vorteile erhält das Unternehmen. Firmen können anstehende Ausgaben verfolgen, bisherige Ausgaben einsehen und sich einen Überblick über die Vorteile verschaffen, die sie durch ihre Reisen erhalten.

Um mehr zu erfahren oder sich für das Programm anzumelden besuchen Sie Hilton.com/HiltonforBusiness.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein weltweit führendes Hotellerie-Unternehmen mit einem Portfolio von 22 Weltklasse-Marken mit fast 7.400 Hotels und mehr als 1,1 Millionen Zimmern in 124 Ländern und Gebieten. In seiner mehr als 100-jährigen Geschichte hat das Unternehmen bereits über 3 Milliarden Gäste empfangen, die Auszeichnung "No. 1 World's Best Workplace" von Great Place to Work und Fortune erhalten und wurde in den Dow Jones Sustainability Indices sieben Jahre in Folge als weltweit führend anerkannt. Hilton hat mehrere branchenführende technologische Verbesserungen eingeführt, um das Gästeerlebnis zu verbessern, darunter Digital Key Share, automatische kostenlose Zimmer-Upgrades und die Möglichkeit, garantierte Verbindungszimmer zu buchen. Durch das preisgekrönte Treueprogramm Hilton Honors können die mehr als 173 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Hotelaufenthalte und Erlebnisse sammeln, die man mit Geld nicht kaufen kann. Mit der kostenlosen Hilton Honors App können Gäste ihren Aufenthalt buchen, ihr Zimmer auswählen, einchecken, ihre Tür mit einem digitalen Schlüssel aufschließen und auschecken alles mit dem Smartphone. Besuchen Sie stories.hilton.com, um weitere Informationen zu erhalten, und vernetzen Sie sich mit Hilton auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240117265789/de/

Contacts:

Colleen Hart

Global Corporate Communications

Colleen.Hart@hilton.com