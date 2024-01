Die Grüne Woche findet vom 19. bis 28. Januar 2024 in Berlin statt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ist in den Hallen 23a, 27 und in der Bio-Halle auf der Messe vertreten. Es erwartet Sie ein spannendes, vielfältiges und interaktives Programm zu den Themenbereichen des BMEL Das BMEL in Halle 23a auf der Grünen Woche 2024! Foto © BMEL...

Den vollständigen Artikel lesen ...