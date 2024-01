ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

KI-Boost für den Channel: ALSO bietet ab sofort Microsoft Copilot für MS 365



17.01.2024 / 06:58 CET/CEST





Emmen, Schweiz, 17. Januar 2024 PRESSEMITTEILUNG

KI-Boost für den Channel:

ALSO bietet ab sofort Microsoft Copilot für MS 365

Experten rechnen damit, dass der Markt für generative KI im Jahr 2025 ein Volumen von 22 Milliarden Euro erreichen wird, doppelt so viel wie noch 2023. Nun kann auch der IT-Channel diese Wachstumschance für sich nutzen. Ab heute steht Microsoft Copilot für Microsoft 365 allen Cloud Service Providern (CSPs) zur Verfügung, nachdem die Anwendung zunächst lediglich für eine begrenzte Anzahl grosser Unternehmenskunden nutzbar war. ALSO-Partner können damit ihr generatives, KI-basiertes Portfolio entwickeln und ihren Kunden zugänglich machen.

Dies umso mehr, als die Mindestbestellmenge auf einen einzigen Nutzer gesenkt wurde. Diese Flexibilität beim Zugang versetzt insbesondere kleine und mittelgrosse Unternehmen in die Lage, die Möglichkeiten von Copilot mit minimalen Anfangsinvestitionen zu entdecken.

ALSO hat eine eigene KI-Akademie gegründet, die ALSO AI Academy, um das Wissen der Pre-Sales-, Sales- und technischen Teams der Channel-Partner zu stärken. Die angebotenen Schulungen konzentrieren sich auf die Entwicklung und Integration von Copilot für M365 Anwendungen. Darüber hinaus wird Unterstützung für Aufbau und Vermarktung von Microsoft-Copilot- und Azure-AI-Services angeboten. Ziel der Initiative ist es, effektive Marktstrategien zu entwickeln und das Interesse der Endkunden an diesen Technologien zu steigern.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): "Dies ist ein bedeutender Schritt in der Demokratisierung generativer KI. In enger Abstimmung mit Microsoft wird diese transformative Technologie über unser umfassendes Partnernetzwerk nun eine Vielzahl von SMBs in Europa und darüber hinaus erreichen. Der ALSO Cloud Marketplace ist die zentrale Plattform für die Entwicklung und Bereitstellung modernster, KI-basierter Dienste. Das beflügelt nicht nur die technologische Innovation, sondern auch das weitere Wachstum unseres as-a-Service-Geschäfts."

Ansprechpartner ALSO Holding AG:

Beate Flamm

SVP Sustainable Change

E-Mail: beate.flamm@also.com



Die ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologieanbieter für die ITK-Branche und derzeit in 30 Ländern Europas und über Partner in insgesamt 144 Ländern weltweit aktiv.

Die Droege Group (gegründet 1988) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmentunternehmen, das sich vollständig in Familienbesitz befindet. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme zur Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group kombiniert ihre familiengeführte Unternehmensstruktur und ihre Kapitalstärke in einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert eigenes Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-offs sowie strategisch in Buy & Build Transaktionen. Mit dem Leitsatz "Execution - nach den Regeln der Kunst" ist die Gruppe ein Vorreiter in der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die Droege Group verfolgt eine fokussierte Investitionsstrategie, die sich an langfristig orientierten Megatrends orientiert. Begeisterung für Qualität, Innovation und Schnelligkeit bestimmt das Handeln des Unternehmens. Die Droege Group hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich auf nationalen und internationalen Märkten positioniert und ist in 30 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: https://droege-group.com.

